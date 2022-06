Estalló un conflicto con uno de los integrantes del programa de Georgina Barbarossa

Embed

Después de escuchar la columna de Marina, Yanina Latorre contó que Pecoraro se cruzó con el área de vestuario del canal.

"Entró con el pie Izquierdo. Se peleó con todas las vestuaristas porque les dijo que él no hace fotos, no agradece a las marcas, ni hace historias en sus redes", detalló la angelita.

Yanina indicó que esa actitud de Pecoraro no fue bien tomada por el equipo de vestuario de Telefe. "'Ese es tu trabajo', le habría dicho a una de las chicas de vestuario, que se calentó con él", sentenció.

Dura acusación contra Maju Lozano: "Ella no quería que Lío Pecoraro..."

Lío Pecoraro viene de atravesar una durísima enfermedad como es la leucemia, a la que le dio batalla en plena pandemia y gracias al trasplante de médula que le donó su hermana salió adelante. Claro que hasta ese entonces, el periodista formaba parte de Todas las tardes, el ciclo que Maju Lozano conduce en la pantalla de canal Nueve.

Sucede que al momento de retomar sus actividades laborales, algo pasó por lo que Lío nunca regresó a su lugar junto a la conductora. Si bien hasta ahora el periodista se mantuvo en silencio, el lunes al sumarse al nuevo programa de Telefe, A la Barbarossa, fue entrevistado por LAM donde además de expresar su alegría al volver a la tv abierta dejó en claro: "Yo renuncié al programa de Maju Lozano, porque no estaban dadas la condiciones".

"Con El Nueve, la mejor. Incluso, antes de que me llamaran de Telefe, yo había presentado un proyecto de un programa en el que sería el conductor", deslizó Lío Pecoraro ante las cámaras de América TV. Y tras asegurar que pudo darse el lujo de decir que no, ante la consulta de qué le dijo Lozano, el periodista prefirió guardar reserva pero aseguró que donde no se siente cómodo prefiere no estar.

En tanto, luego de la nota y con su compañero de El run run del espectáculo (Crónica TV), Fernando Piaggio, en el piso de LAM como invitado éste le puso nombre y apellido al motivo por el cual Lío Pecoraro nunca regresó al programa de Maju Lozano, apuntando directamente a la conductora.