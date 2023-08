"¿Estás chiflada?": Ángel de Brito apuntó contra Andrea Rincón tras exponer un chat con su producción

"Andrea Rincón trata a LAM de mafiosos. Si te vas a meter en el tema de las carta documento, acá ya te perdés un juicio, no empieces a decir boludeces" disparó directo y sin medias tintas de Brito y compartió en pantalla la acusación de la ex GH, si bien dejó en claro: "No tiene la capacidad de escuchar. Igual le tengo aprecio, no tengo ningún problema con ella".