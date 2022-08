Estefi Berardi dio detalles del difícil procedimiento para congelar óvulos

Días atrás, Berardi había adelantado en LAM (América): “El viernes no voy a estar porque es el día que me hacen la punción y los últimos días, lloro sin motivo. Cuando llegué, Nazarena (Vélez) me preguntó y me puse a llorar. No sé por qué me movilizó tanto”. Finalmente llegó el día, y a través de su cuenta de Instagram, la panelista contó como salió todo.