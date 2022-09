Estefi Berardi durísima con Fernanda Iglesias, tras su fake news sobre Lali Espósito: "Me da más vergüenza"

Estefi Berardi TW Lali.jpg

Así las cosas, anoche mientras debatían en el programa de América TV la actitud de Estefi Berardi frente a lo sucedido, su compañera Fernanda Iglesias, una periodista de raza y con basta trayectoria en los medios, no tuvo prurito alguno en marcarle las reglas básicas del periodismo: ir a la fuente y chequear al información.

En tanto desde sus historias virtuales Estefi Berardi interactuó con sus seguidores, donde aseguró que no le afecta el error cometido y que "Si no fuese interesante, nadie hablaría", así como aprovechó para pegarle a Fernanda Iglesias. Frente a la pregunta de por qué se vio agresiva a la periodista, la ex Combate la fulminó disparando "No sé. A mí me daría vergüenza pegarle a una compañera. No equivocarme".

Pero es no fue todo. Ya que al remarcar que Iglesias la tildó de arrogante destacando siempre su profesión, Berardi agregó: "Será que es lo único que sabe hacer. Si fuese arrogante, no reconocería mis errores. De hecho soy la única que lo hace".

Desde sus historias virtuales, Estefi Berardi disparó dura contra Fernanda Iglesias recordando un episodio donde golpeó a una colega en televisión.

Lali Espósito cruzó fuerte a Estefi Berardi: "Me preocupa pensar que haya gente..."

Este martes, luego de la gran final de La Voz Argentina 2022, Estefi Berardi contó en Mañanisima (Ciudad Magazine) que Lali Espósito se había ido furiosa por el resultado, e incluso pasó un audio en vivo de la artista muy enojada con la consagración de Yhosva Montoya como campeón del reality.

“Todo es tiempo, qué pretenden loco, que una maneje al palo todo el tiempo”, se la escuchó decir a Lali enojada a lo que Pampito, al oír el audio, contestó: “Me da a chiste. Últimamente están estos juegos como que se pelean para que los levanten y después te dicen que era un chiste”.

A raíz de este suceso, en redes sociales comenzó a circular el audio oficial, que se trataba de Lali actuando en una película y el chat que había recibido la panelista, estaba armado, por lo tanto era una Fake News.

"¿Existe persona menos preparada que Estefi Berardi en TV?, ¿Como podes dar una noticia tan fake como real inventada por un hater'. ¿ Tanto te cuesta chequear?", escribió un usuario. Al verlo, Lali decidió contestar y comentar al respecto. "Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS (que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora..)", dijo la cantante.