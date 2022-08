Fernanda Iglesias habló de su relación con Martín Bossi, tras las declaraciones de Momi Giardina

bossi iglesias.jpg Fernanda Iglesias y Martín Bossi tuvieron un fugaz romance de 3 meses en el año 2008.

"La realidad es que salimos apenas tres meses, de los cuales sólo el primero fue intenso. Luego la historia se fue diluyendo" explicó la angelita, remarcando que al comenzar la historia amorosa el actor le aseguró que estaba soltero por lo que no sabía de la existencia de Giardina en calidad de novia o amigovia de Bossi.

En tanto, con respecto a cómo y por qué terminó esa relación que para ella no tuvo mayor importancia, Fernanda Iglesias recordó que Martín Bossi le hablaba todo el tiempo de Momi Giardina:"Él vivía hablándome de ella. Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué. Hasta que una madrugada me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije 'resolvé tus cosas' y se terminó la historia entre nosotros".

Claro que una década después, en 2018, las cosas de la vida hicieron que la periodista y la bailarina se cruzaran en un estudio televisivo y pudieran aclarar la situación. Allí, Iglesias pudo hacerle saber a Romina que durante los tres meses de flirteo que tuvo con el imitador jamás supo que Bossi tenía novia.

Martín Bossi y Fernanda Iglesias confesaron que tuvieron un romance: "Yo flasheé novia pero él..."

Fue durante 2018 en Los Especialistas del show, donde Martín Bossi y Fernanda Iglesias reconocieron por primera vez que fueron pareja, 10 años atrás. Todo comenzó cuando Majo Martínez contó que entre el invitado y la panelista habían sido novios.

Sin decir una palabra, Bossi miró a Iglesias, quien le puso el pecho a la situación: "Sí, es verdad. Yo flasheé novia y él no".

bossi iglesias especialistas del show 2018.jpg El actor y la periodista reconocieron su breve historia amorosa 10 años después, en el programa Los especialistas del show (El Trece).

Luego, Fernanda contó cómo se conoció con el artista: "Él fue a Duro de domar y era amigo del Chavo Fucks, que le quería enchufar a Úrsula Vargués, que era la que estaba buena, y él dijo: 'A mí me gusta la gordita'". Al tiempo que Bossi, disparó "A mí las petisas con carácter me enloquecen".

Más tarde, luego de recordar algunas anécdotas de la relación, Martín reveló el pedido que en aquella época le había solicitado a Fernanda: "'Fer, esto no se tiene que saber. Yo soy fóbico' Y un día estábamos en un locutorio y yo estaba atrás de ella, me contó que estaba chateando con un amigo. 'Es el único que lo sabe'. Y era Ángel de Brito. '¡Me corto un huevo!'. Pero nunca nos vendió. Un señor". ¡Desopilante!