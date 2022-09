Estefi Berardi fulminó a Mica Viciconte y fue muy dura: "Es una..."

tuit mica.jpg

Además, la panelista decidió ser más filosa cuando cuestionó las habilidades de la madre de Luca Cubero: "Ella es una nada, ni canta, ni baila, ni nada, me encanta. Yo siempre me esforcé, pero priorizo ser buena persona y no lastimar a un compañero”, dijo sin pelos en la lengua y fue por más.

“Creo que ella podría estudiar para perfeccionarse en algo y ser algo, cantar o bailar. ¿Qué sos? No se sabe la profesión”, le disparó muy picante.

A pesar de que la angelita le respondió a la mujer de Fabián Cubero como si estos dichos fueran recientes, los mismos fueron parte de un descargo que Viciconte en abril, cuando la panelista mostró los videos de los canjes de la ex Combate, diciendo que le parecían "un montón", y Mica la fulminó.

Estefanía Berardi durísima con Mica Viciconte: "Te insultaba, nos trataba re mal"

En medio del fuerte rumor de crisis con Fabián Cubero, Mica Viciconte fue apuntada directamente por Estefanía Berardi quien recordó su mala experiencia con la rubia en el programa de juegos físicos Combate.

“Mica me tiene bloqueada”, dijo la panelista en Mañanísima al referirse a la madre de Luca. Y amplió: “Cuando se enoja no te va a dar bola, es así. Yo voy a correrme de lo que me molesta, y en los trabajos es súper tratable, macanuda, muy divertida, es muy fiel con sus amistades, tiene códigos y labura como una loca. Todo eso es buenísimo de Mica”.

Embed

“Yo la he criticado porque en el juego era muy competitiva y nos trataba remal”, aseguró Estefanía Berardi sobre sus diferencias con la marplatense.

Y amplió: “Como es muy competitiva, subías mal la liana y te insultaba. Te decía ‘inutil’. Ella quería ganar la guita, ganar el premio y si tenía a alguien en su equipo que jugaba mal la perjudicaba”.

“Nos trataba remal en el juego, después si no hay competencia, es divina”, cerró Berardi.