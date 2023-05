Estefi Berardi expuso a Mica Viciconte con una tremenda historia de su pasado

Embed

"Hacías las historias en Instagram. Se quedaba con los yogures, no se los comía, los vendía en el chino más barato y se quedaba con la plata. Ese era su negocio", agregó.

Estefi resaltó que su ex compañera tenía que hacer malabares para poder llegar a fin de mes. "No teníamos plata. Mica vivía en una pensión. Trabajó y la remó mucho", concluyó.

Estefi Berardi denunció que publicaron fotos suyas en un sitio para adultos: "No soy..."

Tras la extraña actitud que tuvo Fede Bal en LAM y que se especuló que fue para no cruzarse con Estefi Berardi, la panelista reveló este viernes que publicaron fotos con su nombre en un sitio porno.

Fue cuando la ex vedette Adriana Aguirre hablaba telefónicamente en el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, y ahí Berardi admitió que montaron fotos de mujeres desnudas con su cara en un portal con contenido para adultos.

"Estoy en un sitio porno truchada, no es mi cuerpo y lo publicaron con mi cara. Por eso tengo un tema judicial pero no soy la única, también esta Mica Viciconte, Silvina Escudero...", precisó Berardi.

Y agregó: "A la mayoría nos pasa eso, te truchan la cara con otro cuerpo y se asocia, y eso está mal. Entonces accionas contra ese sitio para que las baje".

"¿Y ya las bajaron las tuyas o todavía está tu cara ahí?", le consultó Pampito, sorprendido por lo que contaba su compañera. "Ni averigüé", se sinceró ella.

"No sabía esto, todos los días me entero algo nuevo tuyo, Estefi", exclamó Pampito, y Estefi Berardi respondió picante sobre la particular situación: "Si te las muestro las fotos te matás de la risa".