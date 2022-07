Estefi Berardi hizo un fuerte pedido contra el Gobierno por la suba del dólar

"El dólar imparable y el peor gobierno de la historia", comenzó escribiendo. "No veo la hora de que se vayan estos tipos del poder. Nos hunden cada día más y peor", siguió, fijando su clara postura.

Entonces, una usuaria la confrontó y le preguntó: "Hola, estimada Estefi. Entiendo tu postura, solo te pregunto: ¿con MM (Mauricio Macri) estuvimos bien?". Estefi no esquivó la cuestión y respondió: "El gobierno de Macri tampoco fue bueno. Pero este es lo peor que viví".

Otra la cuestionó: "Si te identificas tanto políticamente en las redes, vas a perder seguidores. Un consejo, ni tu jefe lo hace, pero está en vos".

Entonces, la ex Combate contestó: "No me identifico políticamente con nadie. Pero esto nunca lo viví. Alguien tiene que decirlo".

Contundente crítica de Diego Brancatelli al Gobierno ante la suba del dólar blue

Tras tomar hace unas semanas una drástica decisión con el supermercado que había abierto en la localidad de Caseros, Diego Brancatelli se hizo tendencia el miércoles en Twitter por una fuerte crítica que le hizo al Gobierno por la fuerte suba del dólar blue de los últimos días.

Fue a través de un mensaje que le envió desde esa red social a la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien sostuvo que la suba de ese dólar no se traslada a la economía real.

"Estimada @gabicerru Es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados. El DÓLAR BLUE impacta de lleno en todos los Argentinos. No sean necios. Genera inflación y mal humor social. Pónganse a laburar y hagan algo para detener esta catástrofe. Dale?", expresó certero Diego Brancatelli.

Y luego, al ver su mensaje como tendencia, reaccionó: "Que lindo!! #ITUZAINGO y #BRANCATELLI somos tendencia el mismo día! ITUZAINGO porque le hizo saber a Miauri que ahí no es bienvenido. Y yo porque dije lo que siento y sienten millones de Argentinos! Bancamos la gestión. Pero activen muchachos! Basta de ningunear el dólar Blue!".

"A Macri y los Macristas: No se peinen que no salen en la foto. Nos enojamos, puteamos, criticamos pero no somos boludos ni olvidamos! Hoy estamos así en gran parte POR CULPA DE UDS! Háganse cargo. Y no molesten. Queremos salir de esta pero con este Gobierno. Uds NUNCA MAS!", dejó en claro el periodista.