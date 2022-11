Estefi Berardi apuntó fuerte contra Alfa de Gran Hermano 2022: "Fue libidinoso; es un asco"

Entonces, Estefi señaló: "Fue acoso verbal, es un asco lo que hace y lo peor más allá del chiste fue el tono de voz libidinoso".

"Así arrancan otros tipos de acoso más graves, él le dice ‘mirá la medida, 20 centímetros’ y ¿qué falta que le diga? ‘vení, ¿queres probar?’ es un asco", arrojó indignada Estefi.

"20 años tiene la piba, a mí me llega a decir un viejo esa asquerosidad y le empiezo a decir de todo en el momento”, concluyó Berardi.

ALFA GRAN HERMANO SANCIÓN.jpg

La dura sanción de Gran Hermano a Alfa: "Hay cosas que no pueden pasar y pasaron"

La edición de este jueves, en Gran Hermano 2022 (Telefe), tomó un giro inesperado luego de que Santiago Del Moro comunique cuál fue la decisión que se tomó tras la agresión verbal de Alfa hacia Coti.

"Necesito por favor que me prestes mucha atención y que me dejes terminar algo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a la situación que recientemente mantuviste con Coti. La verdad es que no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos ni este tipo de conductas", le dijo el ojo que todo lo ve a Walter.

La decisión fue comunicada en el living de la casa y con todos los jugadores presentes. "Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado", indicó Gran Hermano.

Mientras había un silencio casi total, Juan esbozó un "perfecto", celebrando la sanción que recibió Walter.

"No te sientas mal porque no tenés la culpa de nada, ya te pedí disculpas, no quise hacerte daño ni acosar a nadie, quiero que no te sientas mal porque esto es un juego y no tenés que sentirte culpable. No me debés nada y si tengo que ir a placa, está todo bien", le dijo Alfa a Coti, para luego ganarse un aplauso de algunos de sus compañeros de la casa más famosa del país.