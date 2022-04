 Explosiva frase de la ex de Rodrigo de Paul en medio de los rumores de romance con Tini Stoessel

“¿Team China o team Wanda?”, le consultaron, luego de que su ex también fue relacionado también con la expareja de Benjamín Vicuña.

Y lejos de quedarse callada, Camila arrojó: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”. Sin lugar a duda es un mensaje que alimenta más los rumores que viene circulando sobre el deportista con la estrella pop.

Camila Homs

Picantísimos guiños de la familia de Camila Homs contra Tini Stoessel

Desde hace tiempo circulan incansables rumores que aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul viven un intenso romance. Todo comenzó después de la Copa América, donde el futbolista se consagró campeón junto a la Selección Argentina, si bien él estaba en pareja con Camila Homs con quien tuvo dos hijas.

Si bien en determinado momento, mientras la cantante salió a asegurar que estaba soltera, de Paul confirmaba su separación de Homs este verano: "Hace meses que estamos separados, pero está todo bien. Nosotros nos queremos mucho y nos respetamos porque somos familia, pero no estamos juntos", le dijo el futbolista en un mensaje que le envió a El Pollo Álvarez.

historias contra Tini Stoessel.jpg

Ahora bien, en las últimas horas volvieron a sonar con fuerza las versiones que unen sentimentalmente a Tini Stoessel con Rodrigo de Paul después de que él comenzase a seguir en las redes sociales a la cantante. Así, familiares de su ex sentaron su posición solidarizándose con Camila y defenestrando a Stoessel, también a través de las redes sociales.

Y no fue otra que la angelita Estefanía Berardi quien detectó los mordaces comentarios de la madre y la tía de Camila Homs contra Tini. "Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se de cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue el comentario al que la tía de Cami le dio like. Mientras que el otro comentario que likeó la mamá de las hijas de Homs fue "A mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido".