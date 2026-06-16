El inquietante video que subió Juanita Tinelli en medio del escándalo con su ex y que desató una ola de reacciones

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El tajante pedido de Cande Tinelli en medio de la polémica con su hermana Juanita

Durante el fin de semana, Juanita Tinelli decidió expresarse en sus redes sociales con un extenso descargo. Allí cuestionó las críticas y la exposición pública que recibió tras el episodio con su ex, Bautista Cuiña, en un boliche, un hecho que terminó en escándalo y versiones enfrentadas.

En las últimas horas, fue Candelaria Tinelli quien rompió el silencio y habló por primera vez del tema. Lo hizo con evidente enojo, apuntando contra las comparaciones que se hicieron entre su vida personal y lo ocurrido con su hermana.

"Dejen de criticar a mi vieja (Soledad Aquino) y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho pero no tengo absolutamente nada que ver", expresó la hija de Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram. Luego agregó: "Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia), yo los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento siempre".

Con firmeza, Cande continuó su descargo: "Ya me curé de todos mis trastornos así que dejen de mencionarme y comparar, para mí es una herida sanada".

Finalmente, cerró su mensaje con un pedido claro frente al revuelo que generó la situación de Juanita: "Yo no jodo a nadie así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso al igual que yo, gracias".