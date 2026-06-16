El inquietante video que subió Juanita Tinelli en medio del escándalo con su ex y que desató una ola de reacciones

En medio de la fuerte repercusión por la denuncia contra su ex, Bautista Cuiña, por presunta violencia de género, Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores con una historia en Instagram que no pasó desapercibida.
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En plena repercusión por la denuncia contra Bautista Cuiña, Juanita Tinelli publicó un video en Instagram que generó preocupación y cientos de comentarios en redes.
En medio de la fuerte repercusión por la denuncia contra su ex, Bautista Cuiña, por presunta violencia de género, Juanita Tinelli sorprendió a sus seguidores con una historia en Instagram que no pasó desapercibida.
La hija de Marcelo Tinelli compartió un video en el que aparece rubia, con un top strapless estampado, cantando Heart Attack, el tema de Demi Lovato. La canción habla de la vulnerabilidad que provoca el amor y de cómo el miedo a sufrir puede llevar a levantar barreras emocionales. En uno de sus versos, Lovato canta “Me siento tan cerca de ti, pero me da miedo mostrar lo que siento”, una frase que refleja la intensidad de la letra.
Las imágenes generaron en X una catarata de reacciones entre los usuarios, que dejaron comentarios cargados de preocupación y críticas: "Para mí la chica no está bien mentalmente... La familia debería ayudarla"; "Y el padre en el mundial, en vez de ocuparse de la loquita"; "¡Pobre piba! Está re mal de la cabeza. A nada de ser Britney" y "En un momento pensé que ella era la más normal, pero viene derrapando fuerte hace un tiempo".
La publicación de Juanita, atravesada por la fuerza de una canción que habla de emociones intensas y fragilidad, se convirtió en un espejo de las tensiones que rodean su presente y en un disparador de debate entre quienes siguen de cerca cada paso de la familia Tinelli.
Durante el fin de semana, Juanita Tinelli decidió expresarse en sus redes sociales con un extenso descargo. Allí cuestionó las críticas y la exposición pública que recibió tras el episodio con su ex, Bautista Cuiña, en un boliche, un hecho que terminó en escándalo y versiones enfrentadas.
En las últimas horas, fue Candelaria Tinelli quien rompió el silencio y habló por primera vez del tema. Lo hizo con evidente enojo, apuntando contra las comparaciones que se hicieron entre su vida personal y lo ocurrido con su hermana.
"Dejen de criticar a mi vieja (Soledad Aquino) y de compararme con mi hermana a la cual quiero mucho pero no tengo absolutamente nada que ver", expresó la hija de Marcelo Tinelli en sus historias de Instagram. Luego agregó: "Mis problemas de adolescente (que eran otros: anorexia y bulimia), yo los traté hace tiempo y siempre estuve muy contenida por ambos padres míos, que se ocuparon de que yo reciba tratamiento siempre".
Con firmeza, Cande continuó su descargo: "Ya me curé de todos mis trastornos así que dejen de mencionarme y comparar, para mí es una herida sanada".
Finalmente, cerró su mensaje con un pedido claro frente al revuelo que generó la situación de Juanita: "Yo no jodo a nadie así que no me jodan a mí y sean respetuosos en eso al igual que yo, gracias".