La filosa reacción de Nicole Neumann al coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera: "Delirio"

Por último, profundizó con una reflexión personal: "Tuve una etapa celosa de mi vida, pero la verdad es que a esta altura de mi vida no. Estoy plantada en un lugar donde no me estresaría, porque si pasara una situación así, yo ya no estoy en una etapa que no fuerzo nada. Si es, es, bárbaro, bienvenido, no es, no es, te copaste con otra, bueno, listo, ni idea, ¿entendés? La vida es así".

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Cómo fue el supuesto coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera

En la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece) se vivió un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Juana Viale, conductora del ciclo, compartió mesa con Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, y la interacción entre ambos llamó la atención de los espectadores.

Durante la charla, Juana observó las cicatrices que el piloto tenía en el brazo y no dudó en preguntarle qué le había ocurrido. Urcera explicó que se había quebrado en un accidente de moto en 2008 y que tenía una placa con ocho tornillos. La conductora incluso levantó la manga de su remera y palpó la zona, gesto que sorprendió a los presentes.

La situación generó risas entre Jimena Monteverde y Rafael Ferro, quienes bromearon sobre lo que estaba sucediendo en vivo. Ese intercambio fue interpretado por algunos televidentes como un coqueteo, lo que derivó en comentarios y especulaciones en redes sociales.