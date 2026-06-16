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La filosa reacción de Nicole Neumann al coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera: "Delirio"

En Sálvese quien pueda, Nicole Neumann rompió el silencio tras el revuelo por el supuesto coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera.

16 jun 2026, 19:43
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nicole neumann
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El episodio que se vivió en Almorzando con Juana (El Trece), donde los espectadores advirtieron un supuesto coqueteo de Juana Viale hacia Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes. Y fue la propia modelo quien eligió hablar del asunto en Sálvese quien pueda (América TV).

"Algo vi, pero igual, chicos, no sé, o sea, están medio modo delirio", comentó con naturalidad cuando le preguntaron por lo ocurrido.

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En el intercambio con Rodrigo Bar, Nicole relató cómo fue la charla con su pareja tras la grabación: "No, no, cero. Es más, me contó que se murió de risa con Rafa, que las chicas re buena onda, que Juana re buena onda. O sea, me contó que ella le preguntó por las cicatrices, Rafa jodía con Jime Monteverde y dijo: 'Bueno, listo, vayámonos, porque nosotros no tenemos nada que opinar'. No sé, me contó esas situaciones graciosas. Yo creo que siempre se busca algo, ¿viste? O algo que dijiste mal o algo que no sé qué, o en este caso, el supuesto coqueteo".

Con firmeza, la modelo dejó en claro cómo lo vive: "Soy muy segura de mí, pero a ver... me puede pasar igual. Pero, qué sé yo, de golpe en este caso no percibo nada extraño".

Por último, profundizó con una reflexión personal: "Tuve una etapa celosa de mi vida, pero la verdad es que a esta altura de mi vida no. Estoy plantada en un lugar donde no me estresaría, porque si pasara una situación así, yo ya no estoy en una etapa que no fuerzo nada. Si es, es, bárbaro, bienvenido, no es, no es, te copaste con otra, bueno, listo, ni idea, ¿entendés? La vida es así".

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Cómo fue el supuesto coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera

En la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece) se vivió un momento que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Juana Viale, conductora del ciclo, compartió mesa con Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, y la interacción entre ambos llamó la atención de los espectadores.

Durante la charla, Juana observó las cicatrices que el piloto tenía en el brazo y no dudó en preguntarle qué le había ocurrido. Urcera explicó que se había quebrado en un accidente de moto en 2008 y que tenía una placa con ocho tornillos. La conductora incluso levantó la manga de su remera y palpó la zona, gesto que sorprendió a los presentes.

La situación generó risas entre Jimena Monteverde y Rafael Ferro, quienes bromearon sobre lo que estaba sucediendo en vivo. Ese intercambio fue interpretado por algunos televidentes como un coqueteo, lo que derivó en comentarios y especulaciones en redes sociales.

juana viale y manu urcera

     

 

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