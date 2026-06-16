El macabro detalle que vincula a Flor Vigna con el fatal accidente de Gaspi en Río

Y agregó: "No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica…".

Por último, cerró su mensaje con una reflexión: "Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no".

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¿Por qué no pueden repatriar el cuerpo de Gaspi tras el accidente en Brasil?

A dos días de la muerte de Gaspi en el choque de helicópteros de Río de Janeiro, su familia enfrenta un nuevo drama: la repatriación de su cuerpo a la Argentina se complica por trámites burocráticos en Brasil. Según informaron en Desayuno Americano, el proceso puede demorar entre una semana y diez días, ya que el Estado argentino solo puede asesorar y acompañar, mientras que la familia debe reunir tres certificados necesarios.

A esa demora se suma el factor económico: trasladar los restos podría costar entre cinco mil y diez mil dólares, ya que tampoco se hace cargo el Estado brasileño sino que la gestión queda en manos de privados y de la casa funeraria. Además, las autoridades de Brasil todavía continúan con las pericias del accidente, lo que también retrasaría la liberación del cuerpo por al menos una semana más.

Como dato adicional, trascendió que Gaspi no contaba con seguro de vida ni asistencia al viajero al momento del viaje, algo que agrava la situación de sus seres queridos. El influencer murió el domingo junto a Lucas Vignale, el músico Oliver Tree y otras tres personas, en un choque de helicópteros que las autoridades brasileñas aún investigan para determinar sus causas.