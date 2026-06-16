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El macabro detalle que vincula a Flor Vigna con el fatal accidente de Gaspi en Río

Flor Vigna se volcó a las redes para expresar su profundo dolor por la muerte del influencer Gaspi en Brasil.

16 jun 2026, 13:21
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La Argentina sigue shockeada por el choque de helicópteros que terminó con la vida de Gaspi, el realizador audiovisual Lucas Vignale y el músico estadounidense Oliver Tree en Río de Janeiro, el domingo 14 de junio. Entre los miles de mensajes de dolor que se multiplicaron en redes, apareció el de Flor Vigna, quien era amiga personal de Tree.

La cantante compartió su tristeza en sus redes sociales y recordó cómo había conocido al músico, además de mostrar una imagen del vínculo que los unía: poco antes de la tragedia, ella le había regalado una campera de colores muy llamativos. Esa misma prenda, de manera macabra, fue una de las pocas cosas que resistieron la explosión y el incendio posterior al choque.

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Mientras los cuerpos quedaron calcinados entre los restos retorcidos de los helicópteros, la valija de Tree apareció intacta, tirada sobre el pasto y abierta, según se vio en las fotos que circularon apenas se confirmó que no había sobrevivientes. Entre sus pertenencias se distinguía la campera que Vigna le había regalado, en un contraste fuerte con la escena de destrucción que la rodeaba.

Conmovida por la pérdida, Flor publicó en Instagram una despedida cargada de emoción. "Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugársela sin importar el qué dirán. Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra", escribió la artista.

Y agregó: "No paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica…".

Por último, cerró su mensaje con una reflexión: "Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no".

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¿Por qué no pueden repatriar el cuerpo de Gaspi tras el accidente en Brasil?

A dos días de la muerte de Gaspi en el choque de helicópteros de Río de Janeiro, su familia enfrenta un nuevo drama: la repatriación de su cuerpo a la Argentina se complica por trámites burocráticos en Brasil. Según informaron en Desayuno Americano, el proceso puede demorar entre una semana y diez días, ya que el Estado argentino solo puede asesorar y acompañar, mientras que la familia debe reunir tres certificados necesarios.

A esa demora se suma el factor económico: trasladar los restos podría costar entre cinco mil y diez mil dólares, ya que tampoco se hace cargo el Estado brasileño sino que la gestión queda en manos de privados y de la casa funeraria. Además, las autoridades de Brasil todavía continúan con las pericias del accidente, lo que también retrasaría la liberación del cuerpo por al menos una semana más.

Como dato adicional, trascendió que Gaspi no contaba con seguro de vida ni asistencia al viajero al momento del viaje, algo que agrava la situación de sus seres queridos. El influencer murió el domingo junto a Lucas Vignale, el músico Oliver Tree y otras tres personas, en un choque de helicópteros que las autoridades brasileñas aún investigan para determinar sus causas.

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