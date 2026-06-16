La decisión de Zunino sobre su vínculo con Nenu López después de Gran Hermano: "Voy a..."

Ahora, ya fuera, Zunino dejó en claro que su prioridad será ordenar su situación personal: primero hablar con Micaela y luego ver si puede avanzar en una relación con López fuera del programa. “La voy a esperar a Nenu”, afirmó el exparticipante.

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Cómo fue la despedida de Zunino y Nenu López en Gran Hermano

Luego de que Zunino dejara Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por decisión del público en el versus frente a Campanita, Nenu López no pudo ocultar su tristeza.

Apenas Santiago del Moro anunció el resultado, se quebró emocionalmente y se mostró profundamente afectada por la salida de quien se había convertido en uno de sus principales apoyos dentro de la casa. Durante la tradicional despedida en el patio, la participante protagonizó un momento que no pasó desapercibido: visiblemente conmovida, sorprendió a todos al decirle que lo amaba antes de verlo cruzar la puerta de salida.

Ahora, mientras el joven comienza a enfrentar la vida fuera del juego, su pareja en el reality deberá continuar sola en competencia, con el desafío de sobreponerse a la ausencia de su gran compañero dentro de la casa más famosa del país.