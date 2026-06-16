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La decisión de Zunino sobre su vínculo con Nenu López después de Gran Hermano: "Voy a..."

Luego de despedirse de Gran Hermano, Zunino reconoció que deberá enfrentar una conversación clave para ordenar su presente amoroso.

16 jun 2026, 18:27
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Franco Zunino habló tras su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y se refirió a la situación sentimental que dejó abierta al salir. Admitió que deberá hablar con Micaela, su pareja previa al reality, mientras espera definir su vínculo con Nenu López.

Con el ingreso de la bailarina, Zunino quedó completamente cautivado y terminó protagonizando uno de los romances más comentados de esta edición. Sin embargo, la historia de amor dentro de la casa tiene un capítulo pendiente fuera del juego: antes de ingresar al reality, mantenía una relación con Micaela, una situación que ahora deberá resolver de regreso a la vida real.

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Fue así que a pocos minutos de convertirse en el nuevo eliminado, pasó por el streaming oficial del programa y enfrentó una de las preguntas más esperadas: ¿qué hará con la relación que mantenía antes de ingresar a la casa? El exjugador no esquivó el tema y respondió con total sinceridad: Es algo que voy a ver qué hago ahora. Siento que a Mica le debo una charla.

Cabe recordar que su historia dentro del reality ya había mostrado distintos giros. Al ingresar, el participante hablaba con frecuencia de su pareja y hasta conservaba un peluche que ella le había regalado. Más adelante, dentro del juego, también mantuvo un acercamiento con Luana que no terminó nada bien.

Ahora, ya fuera, Zunino dejó en claro que su prioridad será ordenar su situación personal: primero hablar con Micaela y luego ver si puede avanzar en una relación con López fuera del programa.La voy a esperar a Nenu”, afirmó el exparticipante.

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Cómo fue la despedida de Zunino y Nenu López en Gran Hermano

Luego de que Zunino dejara Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por decisión del público en el versus frente a Campanita, Nenu López no pudo ocultar su tristeza.

Apenas Santiago del Moro anunció el resultado, se quebró emocionalmente y se mostró profundamente afectada por la salida de quien se había convertido en uno de sus principales apoyos dentro de la casa. Durante la tradicional despedida en el patio, la participante protagonizó un momento que no pasó desapercibido: visiblemente conmovida, sorprendió a todos al decirle que lo amaba antes de verlo cruzar la puerta de salida.

Ahora, mientras el joven comienza a enfrentar la vida fuera del juego, su pareja en el reality deberá continuar sola en competencia, con el desafío de sobreponerse a la ausencia de su gran compañero dentro de la casa más famosa del país.

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