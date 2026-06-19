"Arde": qué dijeron las mamás de la Selección tras la noticia falsa que dio Flor Peña del papá de Messi

Por su parte, Martín Salwe agregó que la repercusión de la fake news se sintió también en los pasillos de la AFA y entre los protagonistas: "Flor Peña estaba devastada con el llamado de Nico Occhiato, no paraba de llorar, pero a quien molestó mucho lo que pasó fue a la AFA, puntualmente al Chiqui Tapia".

En medio de la confusión, también surgieron versiones sobre un posible viaje de Messi a la Argentina para acompañar a su familia. Sin embargo, Salwe aclaró: "La logística y la parte operativa para que Messi venga a la Argentina entre partido y partido siempre va a estar disponible, ustedes saben muy bien que tiene avión privado y lo puede hacer, puede viajar a cualquier parte del mundo cuando quiera, pero esa información en particular de que vendría a la Argentina no trascendió".

Entonces, Guido Záffora sumó detalles sobre el entorno del capitán: "Quienes están acompañando a Messi son Antonela y sus hijos, los demás están todos acá con Celia por la salud del papá de Leo".

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¿Qué opinó Moria Casán del escándalo de Flor Peña en Luzu TV?

Moria Casán se diferenció de la mayoría de las figuras del medio que salieron a criticar con dureza a Florencia Peña por el escándalo de la fake news sobre la muerte del papá de Messi en Luzu TV. En su programa de El Trece, la diva dijo que empatiza con quien tiene que comunicar al aire y que le cree las disculpas a Flor, aunque consideró que ya se excedió en pedir perdón: "Basta de migajear el perdón", lanzó. También deslizó que el escándalo le sirve a los intereses de Nico Occhiato y de la propia Peña, y cuestionó con ironía la ola de indignación moralista que generó el episodio en redes y medios, antes de cerrar destacando que lo importante es que el papá de Messi está mejor.

Por su parte, Florencia Peña se mostró visiblemente angustiada en DDM (América TV) al referirse a lo sucedido en Luzu TV, donde había anunciado al aire la falsa noticia del fallecimiento de Jorge Messi en pleno Mundial 2026. La conductora explicó que estaba en vivo cuando le pasaron la información por cucaracha y le pidieron que la leyera sin poder chequearla, y pidió disculpas asegurando que es la primera vez que le pasa algo así.

La reacción de Nico Occhiato fue contundente: expresó en sus redes que lo ocurrido lo indignó y no lo representa, y anticipó una revisión interna y una sanción por lo que calificó como un error inadmisible. La propia familia Messi también emitió un comunicado desmintiendo la versión que se había viralizado.