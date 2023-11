Fabián Cubero usó a su hijo Luca para una publicidad y generó indignación: "¿No te da vergüenza?"

Cubero y Luca publi medias.jpg

Allí, Poroto y el nene disfrutan al aire libre mientras exhiben las prendas en cuestión. Pero lo que menos iba a imaginar la pareja de Mica Viciconte, era la catarata de furiosas críticas que le iba a dejar sus seguidores por su accionar contra la madre de sus hijas mujeres.

Entre las reacciones más indignadas, apelando al nombre de la canción elegida para adornar el video, comentó tajante: "Demandás a la mamá de tus hijas, ¿buena vibra vos?".

Así como otra de las tantas furibundas críticas a Cubero por su reciente accionar fue: "Dejala en paz a Nicole. No te da vergüenza hacerle juicio a una mujer madre presente que está en cada detalle de sus hijas. Si no podés pagar la mantención, no le hagas juicio. Ya Manu se va a encargar de darle todo lo que no das a tus hijas".

Pero eso no fue todo. Porque los internautas también trataron a Fabián Cubero de vividor, parásito y carente de valores. "Ni medias comprás chabón, pará un poco, vividor", "Laburá y dejá de manguearle plata a Nicole PARA-SITO" o "Dejá de inculcar odio a tus hijas... la madre es la madre y deberías tener respeto... se llama valores también" , fueron otros de los tantos furiosos mensajes.

La firme reacción de Nicole Neumann ante la nueva denuncia de Fabián Cubero contra ella

Cuando se encontraba en plena cuenta regresiva para su opulento casamiento con el piloto Manu Urcera, hace unos días Nicole Neumann se encontró con un sorpresiva jugada de su ex, Fabián Cubero, quien decidió iniciarle una triple demanda, esta vez por la manutención de su hija Indiana, que vive con él desde hace casi un año.

Según reveló Ángel de Brito desde Twitter, el ex futbolista le reclamará la cuota alimentaria de la mayor de sus hijas que está completamente a su cargo. Así, las demandas contra su ex mujer son: denuncia por estafa procesal, reducción cuota de alimentos y reclamo de deuda existente.

Así las cosas, abordada por la prensa cuando llegaba a las grabaciones de Los 8 escalones (El Trece), Nicole fue consultada por esta mala nueva justo por estos días cuando vive a pleno la felicidad por la concreción de su nueva apuestas al amor.

"No me enteré de nada. No miro nada. La verdad es que estoy disfrutando esta semana con el casamiento. Mis hijas están bien y es lo único que importa y vengo a trabajar así que les agradezco, pero tengo que arrancar", atinó a responder Neumann frente a los micrófonos de Poco Correctos (El Trece).

“Legalmente el doctor Castillo y Fabián pueden hacer lo que quieran, pero justo en la semana en que se casa aparece esto y se instala fuerte en los medios”, comentó el Pollo Álvarez en el magazine de El Trece, al tiempo que María Belén Ludueña contó que se comunicó con la abogada de la modelo.

“En la misma línea, me comuniqué con Celia Gallardo, la abogada de Nicole, y le pregunté (…) y me dijo ‘No tengo ninguna información que dar. Nicole no está notificada de nada, por ende desconozco si lo que me dicen es correcto o no”, explicó la periodista.