Facundo Moyano reveló si sabía de antes del romance de Eva Bargiela con Gianluca Simeone

"Eva es una mujer hermosa que se merece ser feliz. Ella no me contó nada porque estamos separados, no tenemos por qué contarnos las cosas que hace cada uno", continuó Moyano, quien se casó con la modelo en octubre de 2021 y se separó en 2023.

Embed

Y dejó en claro sobre la nueva relación de su ex esposa: "Me parece bárbaro que encuentre una persona que la haga feliz y que la quiera y cuide".

En cuanto a su divorcio legal, Facundo Moyano contó que el tema está en manos de abogados: "Falta la cuestión de papeles", explicó. Y aclaró que él está soltero.

Y consultado por la periodista si sabía de antes de este romance de Eva con Gianluca, Moyano sorprendió al revelar: "Sabía que estaba con alguien pero no por ella".

facundo moyano.jpg

Salió a la luz un video que confirma el romance entre Eva Bargiela y el hijo del Cholo Simeone

Tras separación definitiva y divorcio de Eva Bargiela con Facundo Moyano, en las últimas semanas la modelo fue vinculada amorosamente con el hijo del Cholo Simeone, Gianluca Simeone.

Los rumores comenzaron cuando ambos comenzaron seguirse en las redes sociales y las sospechas se elevaron cuando muchos internautas notaron que se dejaban muchos likes el uno al otro.

Sin embargo, este lunes llegó la prueba más contundente sobre esta posible relación. "Romance confirmado. Eva Bargiela y Gianluca Simeone", publicaron en las redes de @elejercitodelam junto a un comprometedor.

Embed

En el clip que se viralizó, se los puede ver a los protagonistas de esta historia bailando y charlando muy pegados en un boliche de la noche porteña.

"Venimos siguiendo a esta pareja con los likes y conté que el jueves estuvieron cenando en mesas separadas en Gardiner, pero el fin de semana @elejercitodelam consiguió imágenes juntos en Mata, previo hubo presentación oficial entre amigos", agregó la cuenta @gossipeame.