La mamá de Lowrdez Fernández conmovió al revelar lo que está dispuesta a resignar por salvar a su hija

En una en Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Mabel dejó en claro que está dispuesta a sacrificar dejar de tener contacto con Lowrdez -que hoy está sumamente enojada con ella- mientras el bienestar y la salud de su hija esté garantizada.

“Como dice Lissa la prefiero enojada pero viva”, manifestó la mujer en el canal de streaming de Mandarina.

Mabel indicó que hoy para ella es imposible intentar hablar con Lowrdez. "Está muy enojada conmigo, ya me esperaba esta reacción. No es consciente del peligro que corrió", agregó.

Al finalizar, la mamá de la artista lanzó una frase letal sobre Leandro García Gómez. "Lo que puedo decir es que en 2019 ella estaba limpia. Conoce a este hombre y cayó con todo", cerró.

¿Qué dijo Vero Lozano del calvario de Lorwdez Fernández?

Vero Lozano se expresó con firmeza en la red social X (ex Twitter) luego de conocerse que Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, fue rescatada de las manos de su expareja, Leandro García Gómez, denunciado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) compartió un mensaje contundente en el que repudió el accionar del agresor y cuestionó la demora de la Justicia en intervenir. “El sorete la tuvo secuestrada varios días, drogada y sometida. Salía a pasear por el barrio como si nada pasara, posteaba en su Instagram, dice ser excelente padre y empresario (entre otras mentiras)”, escribió Vero.

Luego, añadió: “La madre de la víctima denuncia y sus amigas también. Los medios preguntan por ella, el juez tarda 12 horas en autorizar el allanamiento. ¡Lowrdez estaba ahí! Presa de su captor, Leandro García Gómez. La salvaron su madre y sus amigas”.

Por el momento, Leandro García Gómez continúa detenido y será imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de estupefacientes. En tanto, Lowrdez Fernández permanece bajo atención médica y recibe contención emocional en la casa de una amiga, acompañada por personas de su entorno más cercano.