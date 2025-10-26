Murió a los 66 años una querida actriz de El Eternauta

En cine, su recorrido incluyó películas como Cohen vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, Evita (dirigida por Alan Parker) y Corazón iluminado.

En el ámbito teatral, se destacó en obras como Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo, Yo escribo. Vos dibujás, entre muchas otras más.

claudia schijman

Qué dijo Ricardo Darín sobre "El Eternauta 2"

El furor por El Eternauta 2 comenzó a instalarse incluso antes de que las cámaras empiecen a rodar. La primera entrega de la serie, basada en la emblemática historieta argentina, logró cautivar a millones de espectadores alrededor del planeta. Ahora, Ricardo Darín sorprendió al revelar detalles del primer episodio de la nueva temporada que prepara Netflix.

El reconocido actor, quien interpretó a Juan Salvo en la primera parte, reveló que ya tuvo acceso al guion inicial y lo calificó como "increíble". Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo, los datos que compartió generaron una ola de entusiasmo entre los seguidores que aguardan con expectativa el regreso de esta historia de ciencia ficción con sello nacional.

El debut de El Eternauta en Netflix superó todas las expectativas. Con Darín como protagonista y un elenco que incluyó a Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz, la producción se ubicó rápidamente entre las tres series más vistas del mundo en la plataforma. Inspirada en la obra de Héctor Germán Oesterheld, la trama presentó una Buenos Aires arrasada por una nevada letal, mientras Juan Salvo lideraba a un grupo de sobrevivientes frente a una invasión alienígena.

Ese impacto narrativo y visual fue determinante para que Netflix confirmara sin demora una segunda temporada. Desde entonces, la expectativa no dejó de crecer, posicionando a El Eternauta como uno de los títulos más esperados del catálogo global.

Desde España, donde está presentando la obra Escenas de la vida conyugal junto a Andrea Pietra, Darín reveló que ya leyó el guion del primer capítulo de la nueva temporada.

"Va a ser increíble", afirmó en el programa Desinteligencia Artificial de DGO Stream. "Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo", agregó.

El actor explicó que Bruno Stagnaro, director de la serie, lo invitó a participar en las charlas creativas con el equipo de guionistas y le pidió su opinión sobre la estructura del episodio. Aunque aún no está completamente definido, Darín aseguró que lo que vio lo dejó impresionado. Aclaró que lo leído no es el guion definitivo, sino una versión preliminar con la arquitectura narrativa del inicio. "No está finito. No está dialogado. Están, digamos, todos los esquemas de la estructura del primer capítulo. Y va a ser increíble", subrayó.

Además, confesó que el contenido lo tocó profundamente. "Me quedé, te lo juro, muy conmocionado. Se lo dije en un audio. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo y no me puedo imaginar lo que va a venir atrás", adelantó.

Por el momento, lo único confirmado es que el equipo liderado por Stagnaro está trabajando intensamente para construir un comienzo de temporada que promete dejar huella en la ficción argentina y más allá. Las palabras de Darín no hicieron más que alimentar la expectativa de los fanáticos, que esperan ansiosos el regreso de Juan Salvo y su lucha en una ciudad sitiada por fuerzas extraterrestres.

Si el primer episodio logra transmitir la intensidad que anticipa su protagonista, El Eternauta 2 podría convertirse en uno de los grandes fenómenos de Netflix en los próximos años.