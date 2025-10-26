Las fotos de la romántica fiesta de cumpleaños de La Joaqui con Nicki Nicole y Sofía Gonet: así fue cada detalle

Para la ocasión, la referente del RKT eligió un mini mono en tono off white que resaltó su estilo y personalidad. Entre los presentes no faltaron sus hijas ni su inseparable compañero de cuatro patas, Pistacho, que también fue parte de este festejo lleno de amor y cercanía.

¿Qué dijo La Joaqui sobre su relación con la China Suárez?

Durante mucho tiempo, La Joaqui y la China Suárez compartieron una amistad muy cercana, pero de manera inesperada ese vínculo se fue diluyendo y cada una siguió su propio rumbo.

En el ambiente del espectáculo se especuló bastante sobre las razones que habrían provocado el alejamiento entre la cantante y la actriz, y surgieron múltiples versiones que intentaron explicar lo sucedido.

En ese marco, La Joaqui fue consultada por el tema en una entrevista con el programa LAM (América TV). A la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde participa actualmente, se refirió a los rumores que indicaban que la relación con la China había terminado en malos términos.

"No pasó nada con la China, cuando vos te conocés, van cambiando de gustos. A vos te gusta el paddle y a mí me gusta el golf, y tal vez nuestros momentos los compartíamos en paddle y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo", precisó la artista musical.

Con esa explicación, dejó claro que no hubo peleas ni conflictos entre ellas, sino que simplemente la relación se fue transformando con el tiempo: "No rompió ningún código (la China), solo cada una fluyó para su lado y sus lugares pero está la mejor".

Al ser consultada sobre la posibilidad de colaborar musicalmente con la actriz, respondió con firmeza: "¿En qué momento? Ahora estoy con MasterChef". Y cuando le preguntaron por Mauro Icardi, actual pareja de la China, fue tajante: "La verdad que no lo conozco a él y no veo las cosas de los demás".

El periodista Santiago Riva Roy le comentó que no la imagina distanciándose de Lali Espósito como ocurrió con la China, y en ese momento La Joaqui no escatimó elogios hacia su colega, quien atraviesa un gran momento profesional.

"Lali es lo más, es un mujerón que siempre está tratando de contribuir para que otras artistas se sientan realizadas, que es algo lindo sentir compañerismo y no competencia, en un mundo que quiere que las mujeres nos odiemos. Pero me llevo bien con todas, sé que es aburrido", indicó La Joaqui.