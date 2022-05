Fátima Florez se metió en la polémica por el pago de su show en Miami

Embed

"A mí no me gusta hablar de dinero. Lo que yo sé es que cumplimos nuestro sueño, que fue llevar Fátima es Camaleonica a Miami, y el púbico se fue feliz", expresó la imitadora en diálogo el ciclo de América TV.

Fátima cuestionó que el asunto haya llegado a los medios y aclaró que no está en ella generar más polémica. "El contrato lo vio Norberto Marcelo y lo vio la otra parte, así que no sé quién está hablando del contrato", sostuvo.

El marido de la imitadora, Norberto, también habló con Intrusos ante el escándalo. "Todavía estamos en tiempo y forma para que se abone", advirtió el representante de la capocómica.

"El productor sabe que acaba de hacer un éxito y no creo que vaya a boicotear su propio número", añadió.

Por último, Norberto se mostró confiado que pronto se pueda resolver esta situación. "Hay un solo detalle: cuando se cumplan los plazos, va a tener que estar el dinero", concluyó.

image.png

El grave problema que enfrenta Fátima Florez en Miami

Esta semana, en Intrusos (América TV) informaron que Fátima Florez vive un momento complicado debido a que la habrían estafado en Miami.

"Fátima hizo dos funciones en Miami en el mes de abril, realizó dos shows", contó Nancy Duré. "Según relatan, el productor no le habría pagado lo acordado, y la actriz agotó las localidades en ambas funciones", añadió.

"Tras realizar el primer show y no recibir el pago, llevó adelante el segundo creyendo en las promesas. Le decían 'sí, te vamos a pagar'. Ella confía en el productor que la lleva, entonces hizo la segunda función, pero ni ella ni su marido Norberto, que es el productor de Fátima que la acompaña de toda la vida, recibieron el porcentaje que habían acordado", indicó la periodista.

Además, Duré contó que a pesar de que Fátima iniciará acciones legales, no quiere hablar del asunto: "Ella supuestamente tenía un porcentaje de la recaudación, pero al no cobrar el de la primera función, hizo la segunda de cualquier manera. A ella le jugó la ilusión de abrirse ante el mercado latino allá, y por ese motivo ella no está hablando del tema, para no empañar esta cuestión".