Fede Bal expuso en vivo a Estefi Berardi: reveló los mensajes que intercambiaron en Año Nuevo

Este martes, Fede Bal estuvo en un móvil con Mañanísima. En la conexión con el programa de El Trece, el actor reveló que, durante el fin de semana, cruzó mensajes con Estefi Berardi, que -al igual que él- estaba en Mar del Plata.

El actor contó qué decían esos mensajes. "Me escribió. Me dice: '¿qué se hace en año nuevo?'. Yo le dije: 'No sé reina... creo que está Bruto, Mute, pasala bien, yo me voy a comer una cosita y me voy a dormir tempranito'".

Estefi confirmó que no se encontraron en La Feliz, pero hablaron por WhatsApp. "Es verdad lo que dice Fede. Charlamos. Me recomendó un lugar. Me dijo que no iba a salir", aclaró la panelista.

Embed

Estefi Berardi anunció su separación de Nacho Vivas: los motivos

Hace seis meses Estefi Berardi comenzaba su historia de amor con el empresario Nacho Vivas, pero parece que las cosas no funcionaron del todo bien y decidieron ponerle punto final a la relación.

La noticia fue confirmada por Estefi en el ciclo televisivo Poco Correctos (El Trece) y allí aseguró: “No estoy más en pareja, primicia. No estamos más de novios pero tenemos un vínculo súper lindo y seguimos contacto”.

“Ahora decidimos no estar más de novios. Nunca se sabe las vueltas de la vida y aparte la mejor porque fue todo súper lindo, estuve casi seis meses y nunca hubo una discusión”, siguió.

Estefi Berardi Nacho Vivas

Y resaltó: “Siempre lo hablamos un montón y desde el principio, una va hablando que está pasando o que quiere cada uno y fue súper hablado que por ahí ahora no es momento de comprometerse así a una relación”.

Por último, resaltó una vez que al haber terminado en buenos términos no tenia intenciones de perder el trato con él. “Fue todo tan lindo, nos llevamos tan bien y hay tanto cariño de los dos lados que yo lo quiero tener siguiendo tener cerca”, finalizó.