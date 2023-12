Fede Bal se sinceró acerca de lo que fue su lucha contra el cáncer: "Tuve mis momentos de oscuridad"

En ese sentido, recordó los pensamientos que tuvo al momento de atravesar su diagnostico y aseguró: "Yo no me iba a morir con 30 años y sentía que tenía mucho más para dar. Sentí como esa llave de poder decirle a la gente, ya que tengo una suerte de llegada, por primera vez algo qué tal ves pueda ayudar a alguien en serio”.

Fede Bal DDM

“Me dio la oportunidad de poder contar lo que me pasaba y que no solo a partir de los 60 años uno puede enfermarse, el joven dice 'yo tengo 30-25 a mi no me va a pasar'. Yo iba al baño, había sangre y no le daba bola, hay que decirlo y sin palabras raras. Hay que ir al doctor porque pueden ser cosas no tan graves y cosas que si lo son”, aconsejó.

Fue ahí cuando la conductora le preguntó si haber pasado por esa lucha había cambiado algunos aspectos de su vida y Federico admitió: “Ya no me importa más nada. Trato de que todos los días sean increíbles, ya la ambición me bajo un montón. La tapa de revistas, antes tal vez quería, y no me importa nada. Se vive mucho mejor de este lado, cuando te menos te importa más te lo dan. Si salud me acompaña todo el resto va a estar bien".

Fede Bal contó cómo lleva su relación a distancia con Florencia Díaz, su actual pareja

En la noche del sábado, Fede Bal estuvo en el programa de Mirtha Legrand y habló sobre su relación a distancia con Florencia Díaz, su actual pareja.

“¿Ahora tenes novia?”, le preguntó la diva en La Noche de Mirtha (El Trece). “Ahora tengo novia. Se llama Florencia Díaz, es bailarina, muy talentosa, un amor de mujer”, señaló el actor.

“Contale dónde vive a Mirtha”, intervino Fer Dente, otro de los invitados a la mesa. “Vive lejos Mirtha, es una relación a distancia, está en México en este momento, seguramente esto lo vea. Tal vez la gente piensa cómo hago con esta relación, la verdad que es de lo más”, comentó el hijo de Carmen Barbieri.

“Es argentina ella”, acotó Mirtha. “Es argentina”, asintió Bal. “¿Y por qué vive en México?”, indagó La Chiqui. “Vive en México por lo que les pasa a muchos de nosotros, los argentinos, que buscan una vida mejor. Y no hay nada que más quiera que ella viva acá y ganar lo que merece, lo que pueda tener como bailarina y por las clases que da, poder hacerlo acá, pero muchas veces es bastante imposible”, explicó Bal.

“¿Es buena bailarina ella?”, preguntó entonces la animadora. “Es la mejor bailarina que vi en mi vida, compite, ahora está en Toulouse en este momento y la admiro mucho. La conocí este año, viajando por Resto del mundo, ella vive en México, y empezamos a hablar, allá por mitad de año”, se explayó Fede.

“¿Difícil mantener un noviazgo así no?”, quiso saber Mirtha. “Al principio me parecía que iba a ser difícil, y hoy es como lo más fácil del mundo”, contó Fede. “Porque todo el mundo dice bueno, tienen una relación abierta. No, no tenemos una relación abierta, yo no dije eso ni ella tampoco. Estamos teniendo una relación súper cerrada, como que yo estoy sólo con ella y me sale orgánicamente. Ojalá que la vida nos junte siempre, estoy muy feliz con ella”, concluyó.