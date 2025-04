Fernando Burlando, letal con Viviana Canosa: "Es tremendo acusar a Flor Peña de reclutamiento a menores"

En las últimas horas, se supo que Viviana Canosa volvió a presentarse en Comodoro Py para ratificar su denuncia.

En una nota con Intrusos (América TV), Fernando Burlando, abogado de Flor Peña, habló tras conocerse que la figura de El Trece estuvo nuevamente ante la Justicia.

"Lo más tremendo es acusarla de reclutamiento a menores. En el caso de Florencia, en el ámbito de Turismo Carretera (TC). Si Flor Peña hubiera ido al TC la hubiera conocido todo el mundo. No fue jamás", sostuvo el letrado.

"Tendrá que investigar la Justicia para ver si es cierto lo que dice Flor Peña en cuanto a que jamás ha ido a una carrera y menos a reclutar persona para fiestas. La recomposición tiene que ver con lo judicial", siguió.

Burlando anticipó cuál será el accionar de Flor, en caso de comprobarse que lo expuesto por Canosa es "falso". "Los mecanismos son: si esto es una apreciación falsa de parte quien formaliza la denuncia es una querella o daño y perjuicios", acotó.

"Esto no se recompone. El estigma que deja estar involucrado en un hecho de estas características es muy difícil de recomponer. Lamentablemente, la Justicia siempre que evalúa el precio de la dignidad humana lo hace para terceros", sumó.

"Hay que evaluar todo", remarcó el abogado de la actriz. "Acá entra en juego la libertad de expresión", remarcó.

Por último, Burlando reiteró que si Canosa incurrió en falso testimonio deberá afrontar las consecuencias. "Si se comprueba que todo es falso, es prácticamente insorteable que sea investigada por una falsa denuncia", sentenció.

Embed

Florencia Peña se quebró en LAM tras ser mencionada en la denuncia de Viviana Canosa: "Hay que frenarlo ya"

Florencia Peña estuvo este jueves en LAM (América TV) y se defendió tras ser involucrada en la denuncia que Viviana Canosa presentó en los tribunales de Comodoro Py.

"Yo soy una persona controversial, picante y me banco el juego, lo sé jugar. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puedo gustar o no, te puedo caer mal o no, puede gustarte cómo actúo, cómo conduzco, podés criticarme como mamá, pero yo soy honesta. Y cuando se meten con cosas, que no solo me dañan a mí, yo tengo tres pibes, creo que hay un límite", comenzó diciendo la actriz en el ciclo de Ángel de Brito.

Luego, Peña apuntó contra los medios y criticó cómo tratan las noticias: "Y de esto también es cómplice el periodisimo cuando no frena la pelota".

"Es un delirio que me excede y hablándolo con (Damián) Betular, con la (Negra) Vernaci, con Lizy (Tagliani) nos preguntamos qué está pasando", siguió y remarcó: "Esto hay que frenarlo ya. Y yo hago un pedido al periodismo en este momento de que frene un toque la pelota y de que tenga mucho cuidado con lo que escriben en sus titulares, porque por clicks y por rating están haciendo cualquier cosa. Y no es solamente el programa de Viviana Canosa, todos se están colgando de esto para ver quién saca tajada de esto".

Más adelante, continuó: "De repente me encuentro en una situación en la que estoy viniendo a defenderme de una red de trata. ¿De verdad se me está acusando? Hay mucha gente que le gustaría verme hundida. ¿Ustedes creen que si tuviese o hubiera estado en una situación delictiva no estaría ya estampada contra un paredón?".

"No estoy acá porque creo que la gente lo va a creer, estoy acá porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. Y yo, porque ya me pasaron muchas de estas, no quiero googlear 'Florencia Peña' y que lo primero que aparezca sea 'denuncia de trata', porque es un tema muy difícil. Yo tengo pibes y es algo de lo que está buenísimo hablar", sostuvo la conductora.