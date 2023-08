Fernando Gamboa enfrentó los rumores de separación de María Fernanda Callejón: qué dijo 

Lussich, comentó: “Una pareja que prometía”, al enigmático sobre la ruptura. “Nos alegraba por ella que venia de haberla pasado mal”, agregó por su parte, Adrián Pallares. “Aparte una relación que le había hecho bien, un viejo amor que se había reencontrado. Estamos contando una separación porque era una relación de noviazgo”.

“Estamos en condiciones de afirmar que la que se habría separado de su reciente amor, ex jugador y actual técnico de fútbol es…”, contó Pallares y Lussich completó: “María Fernanda Callejón del muchacho Gamboa”.

Luego, Pallares dijo: “De Fernando, el Negro Gamboa. Que se va a dirigir un equipo a Perú, ya está dirigiéndolo. Le dijo ‘venite’ y por ahora, se queda”. “Capaz ella accede y va”, disparó Lussich, revelando que el conflicto sería porque ella no se fue con él a Perú. “Pero por ahora, están separados”, aseguró el periodista.

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusivo con Fernando Gamboa y desmintió estar separado de Callejón: "¿Separados?, físicamente, yo estoy dirigiendo en Perú y la Negrita en Buenos Aires con todas sus cosas. Pero, separados cero... Estamos más juntos que nunca".

Se filtró un tremendo audio que Ricky Diotto le envió a María Fernanda Callejón: "Tomalo como una amenaza"

Hace unos días explotó una guerra feroz entre María Fernanda Callejón y su ex pareja, Ricky Diotto. "He vivido situaciones de violencia verbal", afirmó la actriz en diálogo con Infobae, lo que desató un verdadero escándalo.

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) dieron a conocer un audio contundente que el odontólogo le envió a su ex luego de la nota a dicho portal.

“Lo que hiciste de salir a decir todo lo que dijiste de mí es una barbaridad. Porque yo todas las cosas que hicimos las consulté con vos. Me desviví por vos”, asegura Diotto en esa grabación.

“En 12 años no te pedí que trabajaras, te pedí que estuvieras tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía. No sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste”, continúa.

En otra parte del audio, Diotto hace referencia a los dichos de Callejón en Infobae. “Me desviví por vos y por nuestra familia, dejé de lado mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol y que estés tranquila y venís a decir que te traté como un mueble. Sos una sinvergüenza”.

“Si quedaba un poquito de resquemor de no vender la casa -por Giovanna no por vos-, después de esto voy con los tapones de punta, a vender la casa y la camioneta y que devuelvas todo lo que me corresponde porque sos una sinvergüenza”, insiste en el mensaje de voz.

“Pasale el audio a los medios o a quien quieras. Y te pido una última cosa: no hables más de mí, porque vos y yo tenemos muchos secretos y sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza. Si volvés a hablar de mí en los medios, me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente de quién sos”, afirma.

Y por último, dice: “A mí no me rompas más los hue..., hablá de tu carrera, del negro ese con el que salís, de cómo cogés con el negro, de si el negro tiene la pija grande o la pija chica. Te lo pedí de 100 maneras que no hablaras más de mí”.