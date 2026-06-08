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Festejo desbordado y puños en el aire: así celebró Andrea del Boca la salvación de Yipio en Gran Hermano

Andrea del Boca no pudo disimular su emoción al ser salvada de la placa en Gran Hermano Generación Dorada, en una gala que tuvo alta tensión hasta el último minuto.

8 jun 2026, 23:58
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Andrea del Boca protagonizó un alocado festejo luego de que Yipio fuera salvada de la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

La uruguaya permanecía en placa junto a Zunino y Brian Sarmiento, en una de las definiciones más ajustadas de la noche y con serias chances de abandonar la competencia. Sin embargo, el público terminó inclinandose a su favor y le dio una nueva oportunidad dentro del juego, desatando la alegría de la actriz.

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El resultado no solo le permitió esquivar la eliminación, sino también ganar impulso de cara a las próximas semanas, en una edición donde cada gala se vuelve cada vez más impredecible y decisiva.

“Gracias a la gente por el aguante. Ya no sé cómo pedirles que me voten porque estoy en todas las placas, pero muchas, muchas gracias. Gracias por el aguante. Estoy muy feliz de estar acá", dijo, por su parte, la participante que zafó de la placa.

Finalmente, ante los distintos comentarios de que no estaba disfrutando la estadía en la casa, apuntó: "Está es mi cara de reposo, nací con cara de ort* reina".

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Cómo reaccionó Juanicar tras ser salvado en Gran Hermano

Este lunes, la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento cargado de tensión y sabor a revancha. Juanicar logró salir de la placa que compartía con Brian Sarmiento, Yipio, Hanssen y Zunino, y su festejo no pasó desapercibido.

El actor celebró con euforia su permanencia en la casa más famosa del país y no dudó en apuntar directamente contra Brian, su rival declarado dentro del reality. "Gracias. Gracias, porque viven tirando que soy un débil, que soy fácil de sacar", lanzó.

Santiago del Moro, atento a la escena, le preguntó: "¿Quién te dijo débil?". La respuesta de Juanicar fue inmediata: "Y me lo dijo Brian, me lo dijo Hanssen". El cruce se volvió aún más picante cuando el jugador aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo cuestionan desde afuera.

"Y un mensaje para todos los que vienen de afuera a querer laburarme la cabeza psicológicamente, digan lo que quieran de mí, digan el cuentito que quieran", disparó, dejando la gala con un clima caliente y un nuevo capítulo en la rivalidad que promete seguir dando que hablar.

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