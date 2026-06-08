Festejo desbordado y puños en el aire: así celebró Andrea del Boca la salvación de Yipio en Gran Hermano

Finalmente, ante los distintos comentarios de que no estaba disfrutando la estadía en la casa, apuntó: "Está es mi cara de reposo, nací con cara de ort* reina".

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Cómo reaccionó Juanicar tras ser salvado en Gran Hermano

Este lunes, la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó un momento cargado de tensión y sabor a revancha. Juanicar logró salir de la placa que compartía con Brian Sarmiento, Yipio, Hanssen y Zunino, y su festejo no pasó desapercibido.

El actor celebró con euforia su permanencia en la casa más famosa del país y no dudó en apuntar directamente contra Brian, su rival declarado dentro del reality. "Gracias. Gracias, porque viven tirando que soy un débil, que soy fácil de sacar", lanzó.

Santiago del Moro, atento a la escena, le preguntó: "¿Quién te dijo débil?". La respuesta de Juanicar fue inmediata: "Y me lo dijo Brian, me lo dijo Hanssen". El cruce se volvió aún más picante cuando el jugador aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo cuestionan desde afuera.

"Y un mensaje para todos los que vienen de afuera a querer laburarme la cabeza psicológicamente, digan lo que quieran de mí, digan el cuentito que quieran", disparó, dejando la gala con un clima caliente y un nuevo capítulo en la rivalidad que promete seguir dando que hablar.