Filosa crítica de Malena Pichot tras el descargo de Wanda Nara: "Tengan la decencia de..."

Ante las críticas, Wanda Nara publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram: "Chicas, si yo estando así, tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal", comenzó la mujer del futbolista.

"Cuando me enfermé de COVID no subí fotos arruinada en la cama. "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o en un balcón con buena sushi. Me me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables. Mis hijas lloran y tampoco las subo, espero que estén de buen humor para hacerles una fotos... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", continuó certera.

Y Wanda remarcó que acepta su figura: "Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. Sí, tengo celulitis, como todas tenemos, también acné, y, en el verano, raíces porque descanso de la tintura. Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes".

RS Fotos / Grosby Group.

Fuerte análisis de Malena Pichot tras el descargo de Wanda Nara

La humorista Malena Pichot se refirió vía Twitter al fuerte descargo que hizo Wanda Nara sobre las fotos al natural que generaron tanto revuelo en las últimas horas y el uso del Photoshop a la hora de subir imágenes a las redes.

"Viven de ser hegemónicas y perpetuar imágenes mentirosas e inalcanzables sobre el cuerpo femenino. Viven de eso exclusivamente, y cada tanto se hacen la ofendidas con el mismo sistema que promueven y fomentan", precisó contundente Pichot.

Y agregó: "Entonces hacen un descargo en redes sobre lo difícil que es para las mujeres vivir en este mundo donde los estándares de belleza son tan altos, estándares sostenidos por ellas mismas hasta ayer y que sostendrán en la foto de mañana. Pero hoy no! HOY basta".

"Usufructúen su hegemonía como se les canta el orto, pero tengan la decencia de sostener lo que venden", cerró picante.