Filoso descargo de Yanina Latorre luego de sus polémicos dichos sobre Pampita

Yanina Latorre destrozó a Pampita tras la devolución a su hija en el Bailando 2023: "Lola es fina de nacimiento"

Yanina Latorre no tiene filtro. La panelista de LAM (América TV) se caracteriza por decir todo lo que piensa y no le importan las consecuencias. Esta vez la rubia opinó de Pampita y la destrozó en un vivo de Instagram.

Resulta que en la devolución en el Bailando 2023 (América TV) del viernes pasado, la jurado fue crítica con la participante Lola Latorre y Yanina opinó al respecto y dio a entender que Pampita envidiaba a su hija.

“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a gar... a la pista”, dijo la panelista sobre la actitud de su hija en el programa y agregó: “Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

-PAMPITA- YANINA LATORRE-

“Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, disparó polémica.

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, lanzó filosa. “Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, cerró.