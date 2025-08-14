¡Fin del amor! Un jugador de la Scaloneta y su pareja confirmaron la separación con un detalle en redes

"Recuerden que hace poco hubo un video donde se lo vio a Nicolás González con Sabrina Rojas. De hecho la ex subió una historia diciendo 'acá, muy molesta' de manera irónica. El video habría sido el detonante de la ruptura de la pareja", recordó del viral de hace un mes.

El serio problema que enfrenta Nicolás González tras el video con Sabrina Rojas en un boliche

En los últimos días, se desató un gran revuelo tras la difusión de imágenes en las que Sabrina Rojas y el futbolista Nicolás González aparecían muy cerca en un boliche, fotografías que rápidamente se viralizaron en redes.

Mientras la conductora de Pasó en América (América TV) se encuentra soltera, el jugador de la Juventus y la Selección Argentina mantiene una relación de varios años con la modelo Paloma Silberberg, lo que potenció aún más la repercusión del video.

Frente al escándalo generado por estas imágenes, surgió otra noticia complicada relacionada con la carrera profesional del futbolista, agregando un nuevo capítulo a la polémica.

Según el prestigioso diario italiano La Gazzetta dello Sport, el nuevo entrenador de la Juventus, Igor Tudor, le comunicó a Nicolás González que no lo tendrá en cuenta para la presente temporada, declarándolo prescindible dentro del plantel.

No obstante, la situación podría cambiar, ya que el futbolista argentino habría recibido una oferta importante del Al Ahli de Arabia Saudita. Según trascendió, estaría interesado en sumar al delantero argentino y planea presentar al equipo italiano una oferta millonaria de 30 millones de euros por su pase.

Sin embargo, el atacante de 27 años, nacido en Escobar, tendría la intención de continuar su carrera y su vida en Europa, y estaría evaluando otras opciones antes de tomar una decisión.