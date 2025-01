Afirman que Cachete Sierra y una expareja volvieron a apostar al amor

“Ella dijo que él era medio celoso, pero ahora están juntos de nuevo”, agregó la modelo.

Luego, en el programa, mostraron una foto de la pareja que se los ve de atrás caminando de la mano. "Esta foto es de diciembre", informó la comunicadora.

Por otro lado, Molinari acotó: "A él se lo había vinculado durante un tiempo con la amiga de Tini (Stoessel) que está en el stream (La casa streaming) con él".

Cachete Sierra enfrentó los rumores de romance con su compañera del Cantando 2024

Este martes Cachete Sierra volvió a la pista del Cantando 2024 (América) luego de ser salvado en la sentencia por el jurado y fue vinculado amorosamente con su compañera, Marcia Rubido.

Lo cierto es que el actor estuvo en una relación amorosa con su compañera del Bailando 2021 Fiorella Giménez, pero luego se separaron en 2023 y hasta el momento Cachete no volvió a blanquear otra relación.

“Yo estoy viendo que están muy agarrados de la mano, no quiero meter fichas pero me encanta”, deslizó Flor Peña mientras los participantes escuchaban la devolución y Milett Figueroa, agregó: "Me gusta la pareja romántica, sentimental".

Acto seguido, Marcelo Polino se sumó a la cuestión y reveló: “Antes de la devolución, en los expedientes Polino, la gente que recorre los pasillos dice que los ve muy melosos y muy juntitos a los dos”.

Sin embargo, el actor trató de evadir la situación y contestó: “Estamos juntos en esto, estamos cantando todo el día en los pasillos y nos deben haber escuchado. No sé qué es meloso pero bueno”.