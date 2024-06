Firme consejo de Flor Vigna a una seguidora que le confesó su angustia tras separarse

Flor Vigna en Tailandia con amigas.jpeg

Es así que en plenas vacaciones, la bailarina abrió la ya famosa cajita de preguntas en sus Instagram Stories para interactuar con sus más de 5,5 millones de seguidores. “Flor admiro tu fortaleza hace 9 años. Me separé y siento que se me cayó el mundo”, le escribió una persona y Vigna no dudó en responderle con un significativo consejo.

Con la foto de un papelito escrito a mano, Flor le respondió reflexiva: “La vida suele demolerse justo, justo donde van a construir zarpado edificio nuevo”.

Al tiempo que también aconsejó a su seguidora con otro mensaje más personal. “Arriba reina está por venir algo nuevo. Algo bueno. Confiá y levantá esa vibra, que lo que te mereces está llegando”, escribió Vigna a modo de decreto espiritual.

Flor Vigna presentó su nuevo videoclip y despertó rumores de romance con el protagonista

En medio de la revolución por el nuevo romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani, Flor Vigna, ex pareja del actor decidió meterse de lleno en su carrera musical y durante los últimos días del mes de mayo lanzó un nuevo tema titulado “Fui feliz”.

La pieza fue realizada en colaboración con el cantante Maximiliano Appap, líder de la banda 18 Kilates, y parece que la química entre ambos traspasó la pantalla y comenzaron a circular rumores de un romance entre los artistas.

“Reconocido por la propia Flor Vigna esto que les voy a contar. Ha sido su crush de la adolescencia porque ella seguía mucho la música de 18 Kilates y ahora se le dio la oportunidad de hacer una colaboración”, contó la periodista Mercedes Cordero en Desperezate (Ciudad Magazine).

Además, dio un dato inesperado y reveló: “¿Cómo se produce el contacto? Por interacciones en redes sociales de ella a él. Le reacciona a Maximiliano una vez, dos veces, tres veces pasa el tiempo, ella estaba con todo el tsunami de Luciano Castro".

"Cuando se libera la situación, aparece con la propuesta de hacer un tema. Empiezan los encuentros, muchos fueron de producción y muchos fueron a solas. Hay tensión sexual ahí", finalizó.