Flor de la V contó que fue al hospital en donde está internada Silvina Luna y le dejó una carta

"Durante el fin de semana se habló muchísimo. Hubo muchas especulaciones y cadenas de oración. Entonces, ayer, yo me acerqué al Hospital Italiano a saludar al hermano", dijo De la V.

"Yo sabía que no la iba a ver, porque una paciente que está en ese estado, uno no puede entrar a terapia intensiva", añadió Flor.

"Pero me acerqué porque quería sacarme las dudas, por la información que se decía, y quería abrazar al hermano. Silvina es una querida amiga desde hace muchos años. A mí me entristece completamente todo lo que está sucediendo", comentó.

Dando detalles de su paso por el Hospital Italiano y su contacto con Ezequiel Luna, Flor dijo: "La familia se mantiene con bastante hermetismo".

"Pero el hermano fue muy gentil. En el momento que yo fui le estaban haciendo un estudio, pero me mandó un mensaje hermoso, que le agradezco, y también fue alentador", detalló.

Por último, reveló una breve línea de lo que le transmitió Ezequiel sobre Silvina: "Simplemente voy a contar un fragmento, porque yo le escribí una esquelita para que se la diera a Silvina de parte mía, y me dice 'esto seguramente se lo vas a decir vos. Y se van a juntar'. Me fui a mi casa más tranquila".

Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna

En la mañana del lunes, Estefi Berardi actualizó el estado de salud de la modelo y actriz Silvina Luna, quien el sábado pasado fue nuevamente intubada.

"Me enteré que a Silvina la habían intubado porque lo contó Gustavo Conti en sus historias. Dije 'no pude ser cierto'. No me animaba ni a replicar la historia de Gustavo", comenzó informando la panelista de Mañanísima.

"Entonces, yo fui a mi fuente y sí, me confirmaron que la habían intubado", añadió Estefi. "Yo hablo con una persona que está con ella en el hospital. Le escribí para saber cómo seguía Silvina, y lo que me dijo 'es verdad (que la intubaron). El cuadro sigue siendo el mismo'", expuso Berardi.

Luego, la panelista agregó: "Hoy me aclaró, y por eso lo comparto, que está mejorando muy de a poco. Si bien sigue intubada, hay una pequeña mejoría".

"Lo que le dijeron los médicos a los amigos y a la familia de Silvina es que es normal que después de una intubación, que pueda pasar nuevamente lo mismo", detalló Estefi.