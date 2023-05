Flor de la V y su posteo a corazón abierto al recordar una fecha muy especial: "Con lágrimas en mis ojos porque..."

"Hoy se cumplen 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género N*26.743 La identidad es un fenómeno mucho más profundo que un nombre lindo o feo. Durante muchos años, llevé un nombre en mi DNI que no me representaba. Crecer como ciudadana sin acceso a derechos, te hacía creer que no eras merecedora de nada", comenzó Flor de la V su posteo junto a una foto con su recordado amigo, el diseñador Jorge Ibáñez.

flor de la v.jpg

Y remarcó: "Yo fui la primera mujer trans en obtener su DNI sin necesidad de ser expuesta a pericias psiquiátricas, exámenes médicos ni otras vejaciones que tan lejos están del respeto por la dignidad de las personas. Fue por un amparo judicial, una estrategia de la federación LGBT, las chicas de ATTTA para que el proyecto de Ley de Identidad de Género se instale en la opinión pública y así fue. Les soy honesta, hasta esta propuesta jamás había imaginado que algún día podría cambiar mi identidad".

"Convertirme en una actriz popular me dio ciertos privilegios, uno de ellos era el no necesitar mostrar mi DNI para validar que era yo, para todxs, yo era Florencia De La V. Igualmente, no podía escapar a la incomodidad de llevar un nombre que no me representaba", siguió profunda.

"En los contratos de teatro o televisión, el nombre que figuraba era el de mi documento, y siempre era incómoda la lectura antes de firmarlos. A pesar de los fueros del espectáculo, la falta de derechos me recordaba que seguía siendo una ciudadana de segunda. La incomodidad no tenía que ver con la intención de ocultar mi pasado; era algo que iba más allá de eso: se podría decir que surgía de la necesidad de que mi presente fuera aceptado", comentó Flor.

Y cerró: "La mayoría no conoce esta realidad: nosotras renunciábamos a derechos fundamentales para cualquier ser humano por no tener DNI, como la educación o la salud. A pesar de tener una obra social, yo no iba al médico para evitar la incomodidad de ser llamada con otro nombre en la sala de espera. La primera vez que leí mi nombre en el DNI, lo hice con lágrimas en mis ojos porque comprendí la importancia de llamarme Florencia".

flor de la v 1.jpg

El llanto de Flor de la V tras el tremendo relato de Lucas Benvenuto: "Es de muchísima valentía"

Luego de la fuerte transmisión en vivo vía Instagram de Lucas Benvenuto donde dio nuevos detalles de su relación con Jey Mammon, Flor de la V habló en Intrusos, América Tv, y no pudo evitar quebrarse al aire.

"Tengo un nudo en la garganta. Esto va a marcar un antes y un después sobre hechos de violencia sexual. Me conmueve profundamente todo lo que dice Lucas", comenzó la conductora completamente conmovida.

Y siguió: "Yo soy mamá, tengo dos hijos de 11 años. Me cuesta mucho salirme de ese lugar. En definitiva lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas".

"Me ubico automáticamente en ese lugar cuando él describe todo lo que le pasó. Muchas de esas personas están libres y sentimos que no hay Justicia", reflejó sobre lo que iba contando el joven.

Y remarcó: "No podemos dejar de señalar. Lo que él creía que era consentido en ese momento con los años y la experiencia y por haber trabajado su interior se dio cuenta que no era consentido".

"¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos agregar? Nunca viví así un hecho televisivo. Para mí es de muchísima valentía. No sé cuántas personas se animan a confesar públicamente que fueron abusadas, eso para mí tiene muchísimo valor", cerró entre lágrimas Flor de la V.