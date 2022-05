Flor Peña volvió a Instagram con un posteo picante

Después de presentar un reclamo, por medio de su abogado, Fernando Burlando, Flor logró recuperar su perfil.

En las últimas horas, la conductora de LPA subió una imagen y fue picante al hablar de la suspensión de su cuenta, que habría sido por compartir fotos con poca ropa (algo que está limitado por las normas de la comunidad de dicha red social).

flor-peña.jpg

"Volví. En modosita mood. ¿Así está bien? ¿Así no molesto?", escribió, irónica, Flor. En el posteo está cubriendo su cuerpo con un sweeter.

Claramente, la conductora de LPA quedó indignada por la medida impuesta por Instagram.

Flor Peña anunció su fecha de casamiento

Hace unos días, Florencia Peña recibió en el living de su programa, La Pu*@ Ama, a su pareja, Ramiro Ponce de León. De entrada, la conductora apuró al abogado, que hace un mes le propuso casamiento.

"¿Cómo estás con esto de que te vas a casar con Florencia Peña? ¿Cómo lo vivís?", bromeó la figura de América TV. "Todavía no sé cuándo... veremos cuándo", le respondió el salteño.

En ese momento, la conductora de La Pu*@ Ama decidió anunciar qué día será la boda.

image.png

"Tenemos la primicia. Nos vamos a casar el 19 de noviembre", exclamó Flor y reveló que harán la ceremonia en Salta y una fiesta en Buenos Aires.

"El 19 de noviembre la hacemos en Cafayate, Salta, y el viernes 25 de noviembre nos casamos en Buenos Aires", detalló.

"¿Por Iglesia?", indagó Dan Breitman y la conductora advirtió: "¿Que Iglesia? ¡Nos mandan una carta documento si nos casamos por Iglesia. Va a ser por Civil".

Por último, Flor reconoció que está un tanto demorada con los preparativos. "Me ofrece casamiento, yo no me lo esperaba. y ahora me tengo que poner a laburar", sostuvo.