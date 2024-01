Flor Vigna sorprendió al revelar lo mal que la pasó con Nico Cabré: "Te hace todas y es re feo"

"No, nunca en la vida", le respondió tajante Flor Vigna a la intrusa al tiempo que se explayó: "Lo de Cabré me encanta que me lo pregunten porque nunca en la vida estaría con Cabré y es algo que quiero aclarar porque yo la pasé muy mal".

"Yo estudio teatro desde los 11 años. Me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico, cuando por fin confían en mí para eso en "Mi hermano es un clon", me toca un compañero que te hace todas, que si no le das bola te hace todas. Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo de quedarme sin trabajo", vomitó Vigna verborragicamente algo que evidentemente tenía guardado desde hacía más de cinco años.

Flor Vigna habló de su silencio mientras trabajó con Nicolás Cabré

Y si bien no quiso dar más detalles ni profundizar en el tema, argumentó que considera que todavía le falta "más recorrido" para poder decir cosas del espectáculo y que no la "dejen de llamar".

"Si vos decís de figuras poderosas 'pasó esto y esto', te dejan de llamar" insistió y denunció Vigna frente al intento de Flor de la V por que la novia de Luciano Castro revelase qué fue lo le hizo Cabré para que hablase de esa manera.

En tanto, lo que sí remarcó Flor fue su silencio de aquel momento. "Cuando pasó, vieron que yo ni hablé" recordó y agregó que ese momento el elenco salió a defenderla. "La verdad para mí fue re feo, porque yo vi PolKa toda mi vida, fue el primer protagónico que tenía y yo lo admiraba un montón a él (Cabré). Y me pareció, no mal compañero, me pareció todo feo... como artista, como todo", sumó intentando ser clara sin detallar nada más.

Por último, cuando le consultaron a Vigna si había llegado a hablar con Laurita Fernández, entonces novia del actor, Flor fue clara una vez más y volvió a cargar contra Cabré: "Creo que tiene que ver más con un delirio de él, de cómo las provoca a sus novias, crearles algo en la cabeza mintiéndoles", al tiempo que habló de "la cobardía" del actor diciendo "arréglense ustedes, es un tema de mujeres".