En medio de la angustia por la detención de Morena, Jorge Rial contó qué pasará con su nieto Amadeo

Asimismo, recordó la diferencia con lo ocurrido en la primera detención de su hija: “La otra vez me lo dieron envuelto en una toalla. Tuve que salir a las tres de la mañana a comprar pañales porque ni eso tenía. Ahora está bien, está en su casa, feliz. Es un bebé feliz”.

¿Qué dijo Alejandro Cipolla de la detención de Morena Rial?

La reciente detención de Morena Rial sorprendió, incluso, a su ex abogado Alejandro Cipolla. En diálogo con Lape Social Club, relató cómo se enteró de la noticia y aportó detalles sobre el presente de la hija de Jorge Rial. “Yo la veía que estaba haciendo todo bien”, sostuvo el letrado, quien tiempo atrás había dejado de representarla. Además, subrayó que el conductor no solo se ocupaba de su hija en lo económico, sino que “también es un abuelo muy presente”.

Consultado sobre la medida judicial, Cipolla admitió: “La verdad es que sí, yo sabía de que si bien no se podía conseguir psicólogo, pensé que el mismo Poder Judicial iba a designar uno, pero bueno, cuestión que no sucedió”.

Si bien evitó opinar sobre el trabajo de otros colegas, fue categórico respecto a la ausencia de Morena en las audiencias: “No me parece adecuado. En todo caso, fue Morena la que no pudo concurrir”. Al respecto, explicó que la joven buscaba reencauzar su vida: “Yo la veía que estaba haciendo todo bien, estaba tratando de buscar trabajo, ya se había informado a la justicia de que, bueno, mientras tanto la venía solventando. Hace varios meses ya podría haber empezado, ¿no? Es que nadie la quería contratar”.

Sobre esos intentos, dio un ejemplo concreto: “Estuvo buscando de cualquier cosa. Teníamos una reunión para hacer un programa de streaming. El tema es que nadie la quería contratar. Imaginate que no la quería atender psicólogos porque no querían verse envueltos en cualquier tipo de escándalo”.

Respecto a su paso por la televisión, recordó: “Lo de Carmen (Barbieri) ella quería ir. Pero no hablaba. La bajaron de Carmen. Yo personalmente me ocupé de hablar con infinidades de productoras para ver si podía ser panelista o estar ahí en producción o cualquier cosa. Lo que hizo toda su vida. O lo que amamantó desde chica”.

De cara al futuro, el abogado señaló cuál sería la estrategia a seguir: “Lo haría en conjunto con el doctor Pierre y plantearía nuevamente una excarcelación más abierta o un arresto domiciliario. Una excarcelación porque lo podés garantizar con un dispositivo de geolocalización. Una tobillera”.

Finalmente, resaltó el rol de Jorge Rial: “Todo el mundo sabía que Jorge la mantenía, se le informó millones de veces. Jorge hizo todo lo que pudo, como abuelo es un abuelo muy presente. Así que no está en interés emigrarle cualquier tipo de responsabilidad. Creo que es un padre que está sufriendo y encima ahora tiene que tratar de estar bien para su nieto”.