En medio de la angustia por la detención de Morena, Jorge Rial contó qué pasará con su nieto Amadeo

Morena Rial perdió el beneficio de la excarcelación esta semana y fue trasladada a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. En medio de esta situación judicial, surgió la gran incógnita sobre el futuro de sus hijos y quién se hará cargo de ellos.
Jorge Rial habló de la nueva detención de Morena y reveló quién se hará cargo del cuidado de su nieto más chiquito, Amadeo.
La hija de Jorge Rial es madre de dos niños de diferentes relaciones: Francesco, de 6 años, fruto de su vínculo con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, de 11 meses y medio, hijo de Matías Ogas. Mientras que Francesco vive desde hace tiempo en Córdoba bajo la guarda de su padre, Amadeo permanecía con Morena, ya que su papá casi no mantenía contacto con él.
La primera vez que Morena fue detenida, Amadeo tenía apenas cuatro meses. En aquel momento, Jorge Rial se hizo cargo del bebé con el apoyo de su pareja María y de Rocío, su otra hija. Ahora, el periodista volvió a asumir el cuidado del pequeño, aunque el destino del niño todavía está por definirse. Según el Código Penal, Morena podría solicitar que su hijo permaneciera a su lado en un pabellón especial para madres con niños de hasta cinco años. Otra alternativa es que Matías Ogas reclame la custodia o que el propio Jorge gestione todos los pasos necesarios para conservarla.
Desde su programa de streaming, el conductor explicó: “Amadeo es lo único que me importa en este momento. Hoy fue al médico, está bárbaro de peso, perfecto. El año que viene, va a ir a un jardín maternal que ya estamos buscando. Lo estamos cuidando con Rocío, que me sorprendió con su instinto materno. También con María, mi pareja, que me da una mano enorme”.
Asimismo, recordó la diferencia con lo ocurrido en la primera detención de su hija: “La otra vez me lo dieron envuelto en una toalla. Tuve que salir a las tres de la mañana a comprar pañales porque ni eso tenía. Ahora está bien, está en su casa, feliz. Es un bebé feliz”.
La reciente detención de Morena Rial sorprendió, incluso, a su ex abogado Alejandro Cipolla. En diálogo con Lape Social Club, relató cómo se enteró de la noticia y aportó detalles sobre el presente de la hija de Jorge Rial. “Yo la veía que estaba haciendo todo bien”, sostuvo el letrado, quien tiempo atrás había dejado de representarla. Además, subrayó que el conductor no solo se ocupaba de su hija en lo económico, sino que “también es un abuelo muy presente”.
Consultado sobre la medida judicial, Cipolla admitió: “La verdad es que sí, yo sabía de que si bien no se podía conseguir psicólogo, pensé que el mismo Poder Judicial iba a designar uno, pero bueno, cuestión que no sucedió”.
Si bien evitó opinar sobre el trabajo de otros colegas, fue categórico respecto a la ausencia de Morena en las audiencias: “No me parece adecuado. En todo caso, fue Morena la que no pudo concurrir”. Al respecto, explicó que la joven buscaba reencauzar su vida: “Yo la veía que estaba haciendo todo bien, estaba tratando de buscar trabajo, ya se había informado a la justicia de que, bueno, mientras tanto la venía solventando. Hace varios meses ya podría haber empezado, ¿no? Es que nadie la quería contratar”.
Sobre esos intentos, dio un ejemplo concreto: “Estuvo buscando de cualquier cosa. Teníamos una reunión para hacer un programa de streaming. El tema es que nadie la quería contratar. Imaginate que no la quería atender psicólogos porque no querían verse envueltos en cualquier tipo de escándalo”.
Respecto a su paso por la televisión, recordó: “Lo de Carmen (Barbieri) ella quería ir. Pero no hablaba. La bajaron de Carmen. Yo personalmente me ocupé de hablar con infinidades de productoras para ver si podía ser panelista o estar ahí en producción o cualquier cosa. Lo que hizo toda su vida. O lo que amamantó desde chica”.
De cara al futuro, el abogado señaló cuál sería la estrategia a seguir: “Lo haría en conjunto con el doctor Pierre y plantearía nuevamente una excarcelación más abierta o un arresto domiciliario. Una excarcelación porque lo podés garantizar con un dispositivo de geolocalización. Una tobillera”.
Finalmente, resaltó el rol de Jorge Rial: “Todo el mundo sabía que Jorge la mantenía, se le informó millones de veces. Jorge hizo todo lo que pudo, como abuelo es un abuelo muy presente. Así que no está en interés emigrarle cualquier tipo de responsabilidad. Creo que es un padre que está sufriendo y encima ahora tiene que tratar de estar bien para su nieto”.