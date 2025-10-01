Levantan el programa de Pampita en El Trece y se desató una feroz interna con Guido Kaczka

"¿Quién no la quería?", indagó Adrián. "Guido era el que no la quería a Pampita. Y el canal sí quería a Pampita. Guido quería a Teté Coustarot y a Fernando Bravo. Quería la dupla histórica de Sigo XX Cambalache para Los 8 escalones. Era su fantasía", detalló Rodrigo.

Por último, Adrián añadió que qué dijo Guido al enterarse que Los 8 escalones no continuará en la grilla de programación. "Guido ahora dice: 'ves, me vas a levantar el programa y yo te dije que Pampita no era la mejor opción'", cerró.

¿Cuál fue la confesión que hizo Pampita en Los 8 escalones?

Pampita volvió a dar que hablar en Los 8 escalones con una confesión inesperada. En medio de una de las preguntas del juego, la conductora sorprendió al revelar que disfruta de un plato que no suele estar entre los más elegidos en la mesa argentina: el riñón.

Todo ocurrió cuando le tocó leer una consigna en el escalón “Encuestas”, donde participaba un concursante acompañado por Barbie Simons. “Según una encuesta de la UAI en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera imprescindible al chorizo a la hora de hacer un asado a la parrilla?”, consultó Pampita. Y, a modo de introducción, agregó: “Imprescindible, tiene que estar, estamos hablando del chorizo, una de nuestras delicias”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que confesó después. “Les voy a decir, las achuras con menos votos fueron por ejemplo el riñón, y a mí me encanta”, expresó, dejando a todos sorprendidos.

Rápido de reflejos, Matías Martin, uno de los jurados de la noche, intervino divertido: “Sorprendiste ahí con el riñón”. Pampita, lejos de retractarse, defendió su gusto y agregó: “Bueno, se ve que es para unos pocos el riñón. Después está la morcilla, el chinchulín, las mollejas, pero el chorizo es popular”.

La confesión generó risas en el estudio y dejó en claro que la modelo no duda en compartir sus preferencias gastronómicas, aun cuando se trate de sabores que no todos se animan a probar.