Marcelo Tinelli hizo su más picante confesión: con qué famosa se veía en la intimidad estando en pareja

El conductor viene de confirmar hace poco su separación de la modelo peruana Milett Figueroa tras comenzar a salir en 2023 luego de conocerse en el Bailando y el nombre de Sabrina Rojas apareció vinvulada al animador, algo que fue desmentido rotundamente por los dos.

"Es una separación entre una pareja donde hubo mucho amor. Es una etapa terminada, concluida. Gracias a Dios no hay una tercera ni un tercer acá, nadie. Confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí, y ya sabemos lo que somos cada uno. A mí nunca me ha tocado esto de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y un mensaje bueno", aclaró el conductor en diálogo telefónico con Mariano Iúdica en Polémica en el bar.

marcelo tinelli

Sabrina Rojas incineró a Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en los Martín Fierro

Sabrina Rojas sorprendió en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 al hablar sobre los rumores que la relacionan con Marcelo Tinelli tras su reciente separación de Milett Figueroa.

En su paso por la clásica alfombra roja, la actriz y conductora terminó mandando al frente en cierta forma al conductor y con quien comparte ciclo de streaming con un sorprendende dato.

Sin querer, Sabrina contó que Tinelli y Milett ya se habrían reconciliado en su intento de explicar que nada tiene que ver en la separación de ellos.

“Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, señaló pícara la ex de Luciano Castro durante la trasmisición de Telefe.

“¿Ya estás de novia con Marcelo?“, preguntó sin vueltas Momi Giardina, a lo que conductora Pasó en América comentó con picardía: ”Todavía no", y al instante reveló el dato más inesperado que expone la realidad de la relación entre Milett y Marcelo: “Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa”, finalizó.