Marcelo Tinelli hizo su más picante confesión: con qué famosa se veía en la intimidad estando en pareja

Marcelo Tinelli estrenó hace poco su nuevo programa de streaming Estamos de paso por Carnaval donde suele distenderse y hablar de muchos temas de actualidad y también privados.
Tras su reciente separación de Milett Figueroa, el conductor Marcelo Tinelli dejó sorprendido a todos con un inesperado comentario al aire en su ciclo de streaming.
Tinelli reconoció en el pasado su romance con Momi Giardina cuando los dos se encontraban solteros y él venía de separarse de Guillermina Valdés. Lo cierto es que una divertida charla al aire, el conductor sorprendió a todos con un picante comentario en tono de humor sobre su vida privada que sorprendió a todos.
“A Momi la adoro, la amo, es una genia”, reconoció en alguna oportunidad el animador sobre aquel lindo vínculo que tuvo con ella. Lo cierto es que al aire en su ciclo de streaming mientras recordaba aquella relación con Momi Giardina, su compañera Carla Conte quiso saber el tiempo exacto en que estuvieron juntos, según consignó Paparazzi.
Ahí fue Sabrina Rojas quien se la jugó con consulta más que picante a Marcelo: “¿Cuánto tiempo visitó Momi el departamento?”. Y ahí el conductor lejos de ponerse nervioso redobló la apuesta y lanzó entre risas y en claro tono de humor ante los trascendidos que los vincularon en los últimos días: “¡Menos que vos!”, le dijo, causando la total sorpesa en la actriz y conductora de Pasó en América, y luego la charla siguió con otros temas en la vorágine del vivo tras la graciosa y ocurrente respuesta de él.
El conductor viene de confirmar hace poco su separación de la modelo peruana Milett Figueroa tras comenzar a salir en 2023 luego de conocerse en el Bailando y el nombre de Sabrina Rojas apareció vinvulada al animador, algo que fue desmentido rotundamente por los dos.
"Es una separación entre una pareja donde hubo mucho amor. Es una etapa terminada, concluida. Gracias a Dios no hay una tercera ni un tercer acá, nadie. Confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí, y ya sabemos lo que somos cada uno. A mí nunca me ha tocado esto de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y un mensaje bueno", aclaró el conductor en diálogo telefónico con Mariano Iúdica en Polémica en el bar.
Sabrina Rojas sorprendió en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 al hablar sobre los rumores que la relacionan con Marcelo Tinelli tras su reciente separación de Milett Figueroa.
En su paso por la clásica alfombra roja, la actriz y conductora terminó mandando al frente en cierta forma al conductor y con quien comparte ciclo de streaming con un sorprendende dato.
Sin querer, Sabrina contó que Tinelli y Milett ya se habrían reconciliado en su intento de explicar que nada tiene que ver en la separación de ellos.
“Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, señaló pícara la ex de Luciano Castro durante la trasmisición de Telefe.
“¿Ya estás de novia con Marcelo?“, preguntó sin vueltas Momi Giardina, a lo que conductora Pasó en América comentó con picardía: ”Todavía no", y al instante reveló el dato más inesperado que expone la realidad de la relación entre Milett y Marcelo: “Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett Figueroa”, finalizó.