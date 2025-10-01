Miguel Ángel Pierri explicó las duras razones de su renuncia a la defensa de Morena Rial: "Está enferma"

"No dio cumplimiento a los continuos reclamos de mi equipo a que diera cumplimiento a las exigencias asumidas al tiempo de su libertad", comenzó el reconocido abogado.

Y detalló sobre las faltas de Morena Rial ante la Justicia: "La documentación acercada era defectuosa y no comparecía ante el Tribunal con excusas inadmisibles".

Pierri destacó la gran amistad que tiene con Jorge Rial y remarcó cómo ambos intentaron ayudarla en todo momento: "Soy muy amigo de su padre, quien hacía esfuerzo superiores. Recomendé una terapia urgente a través de un servicio público de salud y una detención en domicilio. La acompañé día a día, hora a hora. Está enferma, se siente frustrada, según sus dichos".

"No acata, prefiero dar un paso al costado", precisó firme el abogado. Y continuó sobre los motivos de la renuncia a la defensa de Morena Rial: "Antes hablé en inextenso con el fiscal, el prestigioso Dr. Ferrari, y con su padre, mi apreciado amigo. Y dimití. Se cumplió un ciclo. Quise evitar que la envíen a un penal, pero no nos dejó espacio de maniobra".

morena rial miguel angel pierri

Por qué fue detenida Morena Rial

A Morena Rial le revocaron la excarcelación el lunes porque no cumplió con varias de las condiciones impuestas por la Justicia para continuar en libertad en la causa donde está imputada por robo.

Entre los incumplimientos están la falta de presentación de constancia de tratamiento psicológico o psiquiátrico con indicación de modalidad, frecuencia y profesional actuante; la ausencia de justificativo por sus ausencias en la sede judicial en semanas específicas de agosto y septiembre; y la falta de comprobantes de empleo o medios de subsistencia.

Además la hija de Jorge Rial no cumplió con las dos semanas de firmas obligatorias. Por estas razones, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty revocó la excarcelación a pedido del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, y la joven fue detenida nuevamente.

Morena Rial pasó las primeras noches en la comisaría 7ª de San Isidro. Fue aprehendida en un departamento del barrio de Caballito en el marco de la causa por robo agravado que se le imputa.

La Justicia avanza en la investigación mientras ella sigue bajo detención preventiva debido a esos incumplimientos judiciales. En las últimas horas fue trasladada al penal de Melchor Romero, en las afueras de La Plata, donde seguirá detenida.