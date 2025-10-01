Conmoción: murió un destacado actor de Los Simuladores

Los simuladores

Quién era José Andrada, el actor de Los Simuladores que murió a los 85 años

El recorrido de José Andrada comenzó en los años ‘70, cuando se subió a los escenarios del circuito teatral independiente. Participó en obras como “La batalla de José Luna” y “Lejos de aquí”, construyendo una carrera sólida y respetada entre sus colegas.

En la televisión, formó parte de grandes éxitos como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida. Su versatilidad y presencia lo convirtieron en un actor muy buscado por los productores y querido por el público.

La huella de Andrada también quedó plasmada en el cine argentino. Actuó en películas emblemáticas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.

En 2010, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que reconoce a los artistas que dejan una marca imborrable en la cultura argentina. En esa ceremonia, celebrada en el Anexo del Congreso, compartió la distinción con figuras como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.