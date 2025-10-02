A24.com

¡SE METIÓ!

Marcelo Tinelli se la jugó entre el eterno enfrentamiento entre Susana Giménez y Vero Lozano: a quién banca

El conductor Marcelo Tinelli se refirió a la polémica entre Susana Giménez y Vero Lozano por la terna de mejor conducción femenina de los Martín Fierro y dio su opinión.

2 oct 2025, 09:55
Los Martín Fierro de Televisión 2025 tuvieron ganadores, perdederos, alegrías, tristezas y también enojos. Una de las grandes polémicas que dejó la gala en el Hotel Hilton del lunes fue la furia de Verónica Lozano con APTRA por el premio mejor conductora femenina que quedó en manos de Susana Giménez.

Lozano manifestó públicamente su descontento ante esta decisión y calificó de injusticia esa decisión. "Muchas injusticias, empezando por yo. Ganó Susana... Merecía ganarlo yo no porque Susana no sea conductora sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas", lanzó desde el salón y en medio de la gala la conductora ante la cámara intrusa de Paula Varela.

En ese contexto, Marcelo Tinelli dio su opinión entre la polémica que se instaló entre Susana Giménez y Vero Lozano y se la "jugó" por una de las dos en el conflicto por el Martín Fierro.

En un audio que le envió a Sabrina Rojas para Pasó en América (América Tv) cuando en el programa se analizaba este tema, el conductor se refirió al conflicto instalado entre las conductoras y remarcó la afinidad que tiene con ambas y por qué se le resulta difícil inclinarse por una de ellas en particular.

“Yo soy team Susana fuerte, pero team Vero también, porque la adoro. La quiero, amiga nuestra, ella y el Corcho (Rodríguez). Amiga de mi hija Mica. Y Susana es genia. Así que no me hagan tomar partido por una o por otra. Besos, los quiero", precisó Marcelo Tinelli sin inclinarse de lleno con su apoyo a alguna de las animadoras.

Cabe recordar que el ciclo nocturno que conducen Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli se quedó con el Martín Fierro a mejor programa humorístico de actualidad en una terna donde también se encontraban Bendita (El Nueve) y Pares de Comedia (Net).

Luis Ventura le contestó a Vero Lozano ante su dura crítica a los Premios Martín Fierro

El presidente de APTRA, Luis Ventura, habló con Intrusos (América Tv) sobre el fuerte enojo de Verónica Lozano por la elección de Susana Giménez en la terna de mejor conductora femenina en los Premios Martín Fierro 2025.

"Estoy muy contento, en el teléfono superé los 500 llamados, intuyo que unos cien más o menos deben haber sido con un algún reclamo, enojo o puteadita", comenzó el periodista.

Y ante la consulta del cronista sobre la bronca de Verónica Lozano por el Martín Fierro a Susana Giménez, el presidente de APTRA señaló que "no iba a ir a la edición del año que viene", Luis Ventura explicó: "Está en todo su derecho pero sería una pena porque siempre es una gran candidata y una gran conductora".

"La escribana certificó y dinamizó la previa", dejó en claro ante el pedido de auditoría de votos que hizo Lozano para las ternas. Y luego lanzó picante ante el enojo de Lozano: "El canal que más estatuillas se llevó es justamente donde ella trabaja. Hay que ver en qué lugares trabaja cada uno para decir si es justificado o no el reclamo. En el Martín Fierro pasan cosas raras y en la televisión también", agregó el periodista, y cerró bajándole el tono a la polémica planteada por Vero: "La quiero mucho", señaló.

