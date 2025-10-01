A24.com

Así reaccionaron Catherine Fulop y Ova Sabatini tras la noticia del bebé que espera Oriana junto a Paulo Dybala

Los futuros abuelos no pudieron dejar de expresar públicamente sus emociones al enterarse que su hija mayor les dará su primer nieto. Aquí, el emocionado posteo de Catherine Fulop y Ova Sabatini.

1 oct 2025, 08:00
Después de tantos meses de responderle a la prensa que aún no era el momento, este martes Oriana Sabatini anunció a pura felicidad que junto a su marido, Paulo Dybala, están esperando su primer hijo. Y como era de esperar, los primeros en reaccionar fueron los futuros abuelos Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

Lo cierto es que los chicos confirmaron la feliz noticia a través de sus redes sociales compartiendo imágenes de la primera ecografía, algo que generó las más dulces reacciones de amigos y familiares.

Los más emocionados con la buena nueva fueron Cathy y Ova. Así, el futuro abuelo fue el primero en subir a su cuenta de Instagram una dulce postal de los futuros papis besándose con la foto de la ecografía en mano y escribió: “Vuelve a salir el sol en la familia y con su esplendor ilumina todo. Gracias, gracias, gracias”.

Claro que Catherine no se quedó atrás y en primer lugar comentó el posteo de su marido. "¡Así es mi amor! ¡Te amo! Gracias por estar en mi vida y por esta familia maravillosa que construimos te re amooo!", expresó claramente emocionada.

Al tiempo que inmediatamente creó su propio posteo para celebrar el futuro abuelazgo. " Hoy nuestras vidas, como dijo mi amor Ova, sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante . ¡Dios los bendiga hijos! ¡Gracias Gracias Gracias!!! Soy la abuela más feliz del mundo. Ova, nuestro amor sigue dando sus frutos! Lloro", escribió la actriz con sus emociones a flor de piel.

Y como para gritar a los cuatro vientos la felicidad plena que vive por estas horas la familia de los Sabatini - Dybala, la actriz venezolana también expresó su felicidad a través de sus historias virtuales de Instagram como para que ninguno de sus cuatro millones de seguidores se quede sin enterarse. “¡Gracias a la vida que nos ha dado tanto! Te amo, Ova. ¡Qué felicidad!”, escribió plena. ¡Felicidades!

Qué dijo Tiziana Sabatini tras la noticia del embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a sus seguidores con una de las noticias más esperadas: están en la dulce espera de su primer hijo. La revelación se hizo a través de un conmovedor video en sus redes sociales, que titularon “Primer posteo de nosotros tres”, y que rápidamente se volvió viral.

En el material audiovisual, grabado con una simple cámara digital, la artista decidió mostrar un recorrido cargado de emociones: desde la primera ecografía hasta gestos de complicidad con el futbolista, que no dejó de sonreír en todo momento. La pieza mezcla imágenes íntimas con los instantes en que la pareja escucha por primera vez los latidos de su bebé, logrando transmitir a los seguidores la intensidad del momento que viven.

La publicación causó un efecto inmediato en las redes sociales, donde la pareja es muy querida. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de comentarios afectuosos de amigos, familiares y fanáticos, que celebraron la llegada del futuro integrante de la familia. “La felicidad de ustedes es la nuestra”, escribió un usuario, mientras otros destacaban la naturalidad y sencillez con la que eligieron dar a conocer el embarazo.

Uno de los mensajes más comentados fue el de Tiziana Sabatini, hermana menor de Oriana, quien expresó toda su emoción al compartir el video. “Voy a ser tíaaaaaaaaaa”, exclamó, dejando en claro el entusiasmo que la noticia generó dentro del círculo íntimo de la familia Sabatini.

El anuncio no solo marcó un antes y un después en la vida de la pareja, que lleva varios años consolidada, sino que también movilizó a sus seguidores, que vienen acompañando cada paso de su relación. Con este gesto cargado de sensibilidad, Oriana y Paulo confirmaron que están listos para iniciar una de las etapas más importantes de sus vidas, rodeados de amor y apoyo.

