Las fotos del íntimo y divertido cumpleaños de Marcelo Polino con Fátima Florez en Mar del Plata

El periodista y conductor se mostró feliz y emocionado por ser protagonista de la ceremonia donde estuvo acompañado por su ahijada Matilda Salazar, la hija de la modelo Luciana Salazar, quién también imprimió sus manos en la misma baldosa que su padrino.

“Cuando venía de Tres Arroyos, de adolescente, veía las manos que los famosos habían puesto en esta misma vereda y me sacaba fotos. Yo siempre fui muy cholulo de chico y que treinta años después, me toque a mí… es un montón, estoy recontento”, señaló visiblemente emocionado Marcelo Polino en el acto en medio de los aplausos del público y sellando sus manos en la baldosa con cemento que recuerda para siempre a las grandes figuras del espectáculo.

Fátima Florez confesó qué le dijo Javier Milei al oído en medio del reencuentro

Fátima Florez habló con Moria Casán en su programa La mañana con Moria (El Trece) y contó cómo vivió el reencuentro con su ex pareja Javier Milei, quien fue a verla a su espectáculo teatral Fátima Universal en Mar del Plata, tal como se había comprometido.

“Estoy muy movilizada con lo que pasó ayer. Está siendo una gira muy fuerte, pero anoche la energía era la de un estadio de fútbol. Yo de por sí tengo mucha energía, pero a eso a una la eleva”, dijo la actriz.

Y agregó: “Yo la otra vez por ahí estaba un poco más nerviosa, pero esta vez fue más relajada. Yo nunca me creí ese cuento de primera dama ni ninguna de esas tilingadas. Lo hicimos desde otro lugar”.

María Fernanda Callejón le consultó puntualmente qué fue lo que le dijo él al oído cuando se encontraban en el escenario y la humorista contó qué se dijeron en ese instante.

“Me dijo: ‘soy muy feliz. Soy extremedamente feliz’. Y yo le dije: ‘somos, somos’. Fue como un cuento de hadas, salió todo tan perfecto. Fue muy lindo”, explicó la artista feliz por volver a ver a su ex y la forma en que fluyó todo.

“Siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional, porque acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y 2024 finalizó lo que es la pareja", finalizó Fátima Florez sobre el vínculo amoroso con Milei que mantuvo durante unos meses.