Las fotos del primer viaje de amor de Nico Vázquez y Dai Fernández

Nico y Dai presentaron la documentación correspondiente para el vuelo y se mostraron relajados y a pura sonrisa antes de subirse al avión con destino a Nueva York. Incluso el actor accedió a sacarse fotos con algunas fanáticas que lo reconocieron.

En Filadelfia, lugar al que también irán, la pareja planea formar parte de la reconocida Rocky Run del 8 de noviembre y allí hay intenciones de acordar la visita del propio Sylvester Stallone para que el famoso actor pueda venir a ver Rocky a la Argentina, según comentó Yanina Latorre en SQP (América Tv).

PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes de los actores en el Aeropuerto antes de partir rumbo a Estados Unidos lejos de esconderse y mostrándose cada vez más juntos.

RS FOTOS

nico vazquez dai fernandez aeropuerto 2

La terminante acción de Gonzalo Gerber con Dai Fernández y Nico Vázquez

Ante la romántica postal del amor publicada por la cuenta en redes de LAM (América Tv), Gonzalo Gerber, ex pareja de Dai Fernández, tomó una drástica determinación desde las redes sociales al dejar de seguir tanto a ella como a Nico Vázquez.

Fue el fin de semana donde se conoció una foto de los actores en un restaurante frente a un ventanal donde él le acaricia la espalda a ella mostrándose enamorados en público.

Lo cierto es que el ex novio de Dai optó por dejar de seguir a ambos desde su cuenta en Instagram dejando en claro que no quiere saber más nada sobre sus movimientos.

En tanto, Gimena Accardi habló hace unos días con Yanina Latorrre en el ciclo SQP y dio por primera vez su opinión sobre el naciente romance entre su ex y la actriz, quienes comparten elenco en la obra Rocky.

"Si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él. Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera", remarcó Accardi.

Y señaló: "Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", precisó la actriz hace unos días en diálogo con Yanina Latorrre en el ciclo SQP.

"Ella es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podes enamorar", apuntó la ex de Nico Vázquez sobre Dai Fernández.