El motivo que habría distanciado fuertemente a Marcelo Tinelli de su hijo Francisco

Embed

Fue Luis Bremer en el programa Desayuno Americano (América Tv) quien explicó la razón que habría motivado una rispidez entre la relación de padre e hijo,

"El vínculo de Francisco con el padre no sería de cercanía desde que Francisco dijo ‘no voy a participar de un reality’. Esto es una versión que me llega", señaló el periodista este lunes en el programa que conduce Pamela David.

Y agregó: "Laura Ubfal dice que la amenaza (que hizo pública Juanita) llega de alguien que la familia conoce muy bien y que tendría vinculación con alguno de los negocios del propio Tinelli".

La decisión de Francisco de no aparecer en el reality Los Tinelli que se estrenó en este 2025 habría sido al parecer un detonante en el vínculo entre los dos.

Cabe recordar que el joven siempre fue de perfil bajo en los medios y comparte también la misma pasión por San Lorenzo de Almagro como su padre, quien renunció a la presidencia del club en 2022 y luego se alejó del día a día de la institución.

juanita tinelli posteo por amenazas

El descargo de Marcelo Tinelli ante el fuerte posteo de su hija Juana

Horas después del duro posteo de Juana Tinelli, Marcelo Tinelli rompió el silencio desde su cuenta en Instagram y confirmó la amenaza que recibió la familia y que los tiene preocupados.

“Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa, para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables", indicó el conductor.

Y remarcó su intención de cuidar a su familia en este difícil momento y no dar declaraciones públicas al respecto: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema muy familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".

"Les pido, por favor, que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se lo voy a comunicar. Muchas gracias", concluyó el conductor.