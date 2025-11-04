La inesperada respuesta de Nico Vázquez cuando le preguntaron por Gonzalo Gerber: "No tendría por qué..."

Para cerrar, Nicolás Vázquez se mostró sereno y afianzado en su nueva etapa junto a Dai Fernández, dejando un mensaje conciliador: “Así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”.

Pocas semanas después de confirmar públicamente su romance, Nico Vázquez y Dai Fernández realizaron su primer viaje juntos como pareja. Aunque ambos intentaron mantener su vínculo alejado de la exposición mediática, las circunstancias en las que comenzó la relación habrían generado ciertos roces con Gonzalo Gerber, expareja de la bailarina, con quien compartió ocho años de relación. Según trascendió, Gerber habría considerado que el vínculo entre ellos aún no había terminado cuando Fernández se acercó a Vázquez.

A pesar de esas versiones, el propio Gerber aseguró que la relación con su ex “es la mejor” y que mantenían un trato cordial debido a que compartían el cuidado de la perrita que adoptaron juntos. Sin embargo, decidió dejar de seguir tanto a Dai como a Nico en las redes sociales, gesto que muchos interpretaron como una señal de tensión. Fuentes cercanas indicaron que el vínculo entre ambos no sería tan armónico como intentaban mostrar públicamente.

Durante una nota con Puro Show (ElTrece), Fernández fue consultada por la actitud de su ex y respondió con amabilidad, aunque con un tono que marcó distancia. “Cero gravedad, la vida es otra cosa, no son las redes sociales”, expresó. Ante la insistencia de la cronista, agregó: “Le deseo lo mejor a él, lo quise mucho y nos queremos mucho. Tenemos una perrita en común que es muy especial así que está todo bien”.

Ya de regreso en Buenos Aires, Vázquez y Fernández cerraron la primera temporada de Rocky en Calle Corrientes y comenzaron a ajustar detalles para la segunda, que llegará en enero de 2026 también en la capital. La obra marcó un antes y un después, ya que es la primera adaptación teatral del clásico cinematográfico fuera del formato musical. El público la acompañó con entusiasmo, agotando localidades casi todos los días. Según datos compartidos por Pepe Ochoa en LAM, la producción encabezada por Vázquez habría recaudado alrededor de 360 millones de pesos por semana.