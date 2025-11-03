La letal respuesta de Cande Tinelli cuando le preguntaron por el vínculo con su hermana Juana

Tratando de comprender el mensaje, Pochi le preguntó si el no vínculo era de ahora y la respuesta fue aún más fuerte: "Nunca tuve una relación cercana con ella".

De todas maneras, Cande dijo que ella estaba 'muy tranquila' con lo sucedido, que no tenía miedo y que todo lo que pasaba con su hermana menor le resultaba 'muy raro'.

Qué dijo Marcelo Tinelli tras el duro posteo de su hija Juana

Luego del duro posteo de Juanita Tinelli, Marcelo Tinelli rompió el silencio desde su cuenta en Instagram y confirmó la amenaza que recibió la familia y que los tiene preocupados.

“Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa, para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables", indicó el conductor de ShowMatch.

Luego remarcó su intención de cuidar a su familia en este difícil momento y no dar declaraciones públicas al respecto: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema muy familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia".

"Les pido, por favor, que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se lo voy a comunicar. Muchas gracias", cerró el conductor.