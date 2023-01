Franco Bagnato, antes de su esperado regreso a la TV: "Estuve 10 años alejado de los medios por..."

Bagnato relató cómo fue que surgió esta oportunidad. "Me llamó Sebastián Beltrami, directivo de la señal, y me comentó que Viviana Saccone tenía que dejar el programa. Me dijo que venían charlando con la productora Andrea Chiarello la idea de llamarme. Fue una propuesta linda, yo me sentí a gusto, y arrancamos", recordó.

Al ser consultado sobre los temas que tocarán en el ciclo, el conductor aclaró que mantendrán la estructura original, pero también le dará su impronta personal. "Es un programa que ya está al aire y están remodelando algunos aspectos para que tenga que ver más con el estilo mío. La idea es que sea un programa con los temas del día más historias de vida", sostuvo.

Por otro lado, Bagnato se refirió a la transformación que vivió la TV desde que comenzó a trabajar en los medios hasta el presente. "La TV está formidablemente diferente. Empecé a trabajar en los medios en los años 80 y atravesamos todos los cambios tecnológicos y de hábitos. El concepto de masividad cambió", aseguró.

"Ahora, hay otra lectura, otra mirada. El fenómeno de las redes divide y agrega. Hoy hay una multiplicidad de pantallas. Por ahí, estás con el televisor y, al mismo tiempo, con las redes, estás con al computadora", añadió.

El conductor mencionó que, desde Toda la vida, intentará ofrecer algo interesante a la audiencia. "A distintas etapas de la vida, uno tiene distintos sueños. No es lo mismo cuando empecé a hacer TV, con Gente que busca gente, que no me conocía nadie, que venía de Mar del Plata, que ahora. Ahora no me persigue el deseo de la fama o la popularidad, sino poder hacer un aporte, formar parte de un programa que tenga cosas piolas, disruptivas, que trascienda", explicó.

Al finalizar, Bagnato resaltó cuál será el leitmotiv de su ciclo en NET TV. "Vamos a tener la noticia dura, el personaje del día, vamos a ir surfeando la realidad, con la mirada del programa y con mi personalidad", concluyó.

Rodrigo Lussich, quebrado al reencontrarse con Franco Bagnato en Intrusos: "Fue como un hermano mayor"

A fines de 2021, Rodrigo Lussich vivió un momento muy emotivo en Intrusos junto a Franco Bagnato. El periodista se quebró hasta las lágrimas tras reencontrarse con el reconocido conductor, famoso por su ciclo Gente que busca gente, con quien supo entablar una linda relación de amistad desde sus primeros pasos en la carrera.

“Rodrigo está pasando un momento muy lindo de su carrera, esto se lo quiero decir a la gente. Pero, yo que tengo la suerte de conocerlo desde hace más de 10 años cuando fui a Mar del Plata a hacer radio Brisas, descubrí a una persona extraordinaria. Si ustedes supieran lo buena persona que es él, lo querrían más todavía”, arrancó diciendo Bagnato.

“Yo lo quiero como un hijo… como un hermano menor. Y lo miro a la distancia y no hablo mucho con él pero siempre estoy pendiente de cómo está, si ahorra plata, si se compra su casa. Por eso, cuando me dijeron de venir, no lo dudé. Esta es una noche de mucha felicidad por estar con ustedes y por vos, Rodrigo”, añadió.

Y mientras su compañero Adrián Pallares le hacía el aguante, Lussich se emocionó hasta las lágrimas. Tras recuperarse, señaló: “Yo he buscado mi destino muchas veces y lo seguiré buscando, seguramente. Y un día fui a Mar del Plata muy perdido personal y profesionalmente a fines del año 2008. Yo quería irme de Buenos Aires por un montón de motivos que no vienen al caso, y necesitaba laburar, no me podía ir sin trabajo”.

“Y lo fui a ver a Franco a radio Brisas para pedirle trabajo. Y para mí fue mucho más que un trabajo, más allá de la amistad que generamos y de que él sea una especie de hermano mayor que me aconsejó toda la vida, me dejó ser su familia, y fue fundacional para un montón de cosas que hoy ven de mi laburo. Si les gusta, ojalá, se deben a mi camino en radio Brisas y a la oportunidad que Franco me dio. Yo estoy muy emocionado de que estés acá, gracias por venir”, concluyó el periodista, muy movilizado.