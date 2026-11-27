View this post on Instagram

Quién es Ema Giménez Zapiola, la actriz elegida para interpretar a Elsa en Frozen

Con experiencia en el teatro musical, Ema interpretó a Natalie en Casi normales inmersivo, trabajo por el que recibió una nominación a los Premios Hugo en la categoría revelación femenina.

Actualmente forma parte del elenco de La mejor de mis bodas y también estará en Querido Evan, cuyo estreno está previsto para enero de 2027.

Para quedarse con el protagónico de Frozen, la actriz superó un exigente proceso de selección. Más de mil artistas se inscribieron, cien accedieron a las audiciones presenciales y solamente diez alcanzaron la última etapa.

Ema compartirá escenario con Albana Fuentes, quien ya había sido confirmada como Anna luego de su paso por La Sirenita.

Cuándo se estrena Frozen, el musical en la Argentina

La adaptación teatral contará con la dirección general de Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero, la dirección coreográfica de Analía González y la dirección vocal de Sebastián Mazzoni.

Además, Disney+ presentará Frozen: Camino al Musical, una docuserie que mostrará el detrás de escena de la búsqueda de las pequeñas actrices que interpretarán a Anna y Elsa durante su infancia.

Los productores de Matilda, School of Rock, La Sirenita y Charlie y la Fábrica de Chocolate vuelven así a apostar por un espectáculo internacional de gran despliegue.

Las entradas para Frozen, el musical, que debutará el 20 de mayo de 2027 en el Teatro Gran Rex, ya están disponibles a través de TuEntrada, con seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.