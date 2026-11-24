Cabe recordar que, en un primer momento, habían surgido versiones sobre posibles problemas cardíacos, teniendo en cuenta los antecedentes de salud del también exrepresentante de Fátima Florez. Sin embargo, ahora se conoció cuál es el inconveniente que están tratando los médicos.

En ese sentido, Norberto Marcos también describió el procedimiento al que debieron someterlo para combatir la afección y explicó cómo continúa el tratamiento. “Me pusieron un drenaje muy doloroso, que parece haber sacado todo y lo están combatiendo con antibióticos”, detalló, llevando algo de tranquilidad a sus colegas del ambiente artístico.

Finalmente, el empresario volvió a hacer referencia al dolor que atraviesa durante su recuperación y contó de qué manera logra sobrellevarlo. “Es muy doloroso, pero me pasan continuamente rescates fuertes y con eso lo voy llevando”, concluyó.

Cómo fue el acercamiento entre Fátima Florez y Norberto Marcos

La relación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos volvió a quedar en el centro de la escena después de que trascendiera el encuentro que ambos mantuvieron semanas atrás. En medio de las versiones sobre una posible reconciliación laboral y un supuesto acuerdo para volver a trabajar juntos, la humorista decidió aclarar qué sucedió realmente y desmintió que hayan llegado a algún entendimiento.

El viernes pasado, en diálogo con PrimiciasYa (América TV), la artista se refirió a la reunión que compartió con su expareja en la casa de Jacobo Winograd y fue contundente al desmentir las versiones que circularon. "Nunca se habló de acuerdos", aseguró, descartando que durante esa charla se hubiera definido algún tipo de proyecto en común.

Según explicó Fátima, Jacobo es amigo de ambos desde hace muchos años y fue en una conversación con él que surgió la posibilidad de concretar ese encuentro. Incluso, hizo referencia al "famoso café que Norberto quiere tomar hace tiempo", una invitación que finalmente se concretó "hace dos viernes".

Sobre cómo transcurrió aquella reunión, la humorista destacó que fue una experiencia agradable y que pudieron compartir un momento distendido. "Una tarde muy linda. La hemos pasado muy bien", reconoció, dejando en claro que el acercamiento tuvo otro significado y no estuvo relacionado con negociaciones laborales.

Sin embargo, ante la insistencia de los conductores, quienes le mencionaron que Jacobo Winograd había asegurado que ella había aceptado un acuerdo para después dar marcha atrás, Fátima volvió a marcar su postura y rechazó esa interpretación.

"No, yo no echo para atrás nada porque acá no se propuso nada. Esta no fue una reunión para llegar a un acuerdo. Fue un acercamiento de dos personas", aclaró.

Además, apeló al humor para explicar que el vínculo entre ambos no necesita de compromisos formales. "No somos bilaterales países, no somos presidentes con bilaterales y acuerdos. Somos personas, somos seres humanos que han tenido una vida en común", expresó.

Por último, la artista recordó que llevan cuatro años separados sentimentalmente, aunque eso no significa que hayan perdido todo vínculo. "Si bien no estoy en pareja hace ya 4 años, con Norberto estamos separados hace 4 años, obviamente como seres humanos siempre está bueno preocuparse por el otro", concluyó.